Probabili formazioni Inter Parma/ Diretta tv, mosse limitate per D’Aversa (Serie A)

Dopo gli impegni di Champions league, Conte tornerà a San Siro per la nona giornata di Serie A: domani alle ore 18,00 si accenderà infatti la sfida tra Inter e Parma e certo dobbiamo ora esaminare le probabili formazioni. Per la sfida di campionato, però non ci attendiamo grandi novità nello schieramento dei nerazzurri per le probabili formazioni di Inter Parma: tenuto conto anche delle assenze accertate per infortuni è assai probabile che Conte confermerà domani un po’ i soliti noti, anche se questo cominciano ad avere nelle gambe parecchi minuti. Saranno invece di certo titolari per D’Aversa in casa del Parma: dopo l’ottimo risultato ai danni del Genoa, ecco che i ducali voglio provare a mettersi alle spalle altri punti pesanti.

LE PROBABILI FORMAZIONI INTER PARMA

LE MOSSE DI CONTE

Come riferito prima, per le probabili formazioni di Inter Parma, Conte non dovrebbe stravolgere troppo il consueto 3-5-2, benché certo bisognerà fare attenzione a gestire i giocatori già titolari in settimana con lo Slavia Praga. Pure domani pomeriggio tra le mura di casa vedremo sempre Handanovic tra i pali, come pure il terzetto in difesa composto da Godin, Skriniar e De Vrij. Qualcosa in più si muove nella mediana a cinque, anche se qui i ballottaggi che si aprono non sono poi molti. Pure domani dovremmo allora vedere Lazaro e Asamoah adibiti sull’esterno, con il trittico Brozovic-Vecino-Barella al centro: scalpitano però dalla panchina Candreva come pure Gagliardini. Non vi sono poi grandi sorprese neppur nell’attacco a due punte, dove il titolare stra confermato sarà Lukaku: al fianco del belga il primo nome rimane Lautaro Martinez, ma pure cercano spazio Politano e Esposito (Sanchez è naturalmente ancora fermo in infermeria).

LE SCELTE DI D’AVERSA

Sarà classico 4-3-3 per il Parma di D’Aversa dove molte maglie sono già fissate, sia perché assegnate ai titolari classici, sia perché di alternative in panchina ve ne sono molto poche (l’infermeria però è piena). Domani sera a san Siro quindi i ducali si affideranno a Sepe tra i pali, con in difesa la coppia di esterni Darmian-Pezzella: toccherà allora a Iacoponi e Gagliolo fare da centrali. Per la mediana la certezza in cabina di regia è Scozzarella, pur con Hernani pronto a insidiarlo per la titolarità: ai lati non mancheranno Kucka e Barillà, anche per mancanza di soluzioni differenti. Anche in attacco la coperta di D’Aversa è corta: saranno Cornelius, Gervinho e Kulusevski i primi titolari, tenuto conto che però Sprocati e Karamoh rimangono a disposizione dalla panchina.

IL TABELLINO

INTER (3-5-2): 1 Handanovic; 37 Skriniari, 6 De Vrij, 2 Godin; 19 Lazaro, 23 Barella, 77 Brozovic, 8 Vecino, 18 Asamoah; 9 Lukaku, 10 Lautaro M. All. Conte

PARMA (4-3-3): 1 Sepe; 97 Pezzella, 28 Gagliolo, 2 Iacoponi, 36 Darmian; 17 Barillà, 21 Scozzarella, 33 Kucka; 27 Gervinho, Cornelius, 44 Kulusevski All. D’Aversa.



