Probabili formazioni Inter Porto/ Quote, Inzaghi rilancia Dzeko (Champions League)

PROBABILI FORMAZIONI INTER PORTO: CHI GIOCA A SAN SIRO?

Con le probabili formazioni di Inter Porto andiamo ad analizzare le scelte che i due allenatori compiranno per l’andata degli ottavi in Champions League 2022-2023: si gioca alle ore 21:00 di mercoledì 22 febbraio e per i nerazzurri è un appuntamento importante. Evitate le corazzate europee, l’Inter non si può sedere sugli allori: arriva dalla vittoria contro l’Udinese con cui ha confermato il secondo posto in campionato, ma sa bene che il Porto è una squadra troppo spesso sottovalutata, che nel passato recente ha fatto fuori più di una nostra rappresentante dalle coppe.

Probabili formazioni Inter Porto/ Diretta tv: Dzeko-Lautaro in attacco

I lusitani sono riusciti a strappare il primato nel girone di Champions League al sorprendente Bruges; forse non partono favoriti, ma Sergio Conceiçao – un ex della partita – conosce molto bene il calcio italiano e, come detto, ha già ottenuto risultati importanti in questi contesti. Aspettiamo dunque che a San Siro si giochi; vedremo cosa succederà, ma nel frattempo dobbiamo come sempre analizzare le potenziali scelte da parte dei due allenatori per l’andata degli ottavi, e allora prendiamoci tempo per leggere insieme le probabili formazioni di Inter Porto.

DIRETTA/ Porto Atletico Madrid (risultato finale 2-1): spagnoli fuori dall'Europa!

QUOTE E PRONOSTICO

Approfondendo il discorso sulle probabili formazioni di Inter Porto possiamo dare uno sguardo alle quote sulla partita valida per l’andata degli ottavi di Champions League, emesse in particolare dall’agenzia Snai. Il segno 1 per la vittoria della squadra lusitana vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 1,65 volte la giocata; il segno X che regola il pareggio porta in dote una somma che equivale a 3,60 volte l’importo che avrete scelto di investire, infine il segno 2 sul quale puntare per il successo dei nerazzurri ha un valore, con questo bookmaker, che è pari a 4,75 volte la quota messa sul tavolo.

Diretta/ Bruges Porto (risultato finale 0-4): doppietta di Taremi, poker dei lusitani

PROBABILI FORMAZIONI INTER PORTO

LE SCELTE DI INZAGHI

Anche valutando le scelte che Simone Inzaghi ha operato sabato, in Inter Porto la formazione nerazzurra dovrebbe essere scelta: in questo momento per esempio Darmian è avanti nelle gerarchie rispetto a Dumfries, e dunque dovrebbe prendersi il ruolo di laterale destro con la conferma di Dimarco sull’altro versante. In difesa De Vrij ci prova, ma verosimilmente si dovrebbe andare con l’assetto che prevede Acerbi centrale e i due complementari che sarebbero Skriniar e Alessandro Bastoni; in porta chiaramente avremo Onana. In mezzo al campo Brozovic appare ormai in condizione: il croato è troppo importante per le geometrie dell’Inter e dunque sarà regolarmente in campo, il che significa che a rimanere in panchina sarebbe Mkhitaryan per lasciare spazio a un Calhanoglu che torna a coprire il ruolo di mezzala, ovviamente con Barella dall’altra parte. In attacco, contro l’Udinese ha giocato Romelu Lukaku che è anche tornato al gol: tutto sommato il belga può essere confermato, ma probabilmente Inzaghi partirà con Dzeko come sparring partner di Lautaro Martinez.

GLI 11 DI CONCEIÇAO

In vista di Inter Porto bisogna dire che Sergio Conceiçao deve fare i conti con qualche infortunato: su tutti Otavio, veterano della squadra il cui posto a destra – sulla linea di centrocampo – dovrebbe essere preso da André Franco. I Dragoni giocano con il classico 4-4-2: in difesa a destra c’è Joao Mario (da non confondere con l’omonimo ex Inter che gioca nel Benfica), a sinistra Wendell con una coppia centrale formata dall’eterno Pepe e da Marcano, a proteggere Diogo Costa che è il portiere della nazionale. A fare da cerniera in mezzo al campo dovrebbero agire Eustaquio e Grujic, perché anche Uribe (imprescindibile per il Porto) non sarà della partita; a sinistra ecco invece Pepê. Sembra scontata la scelta del tandem offensivo che si presenterà a San Siro: Taremi, visto anche ai Mondiali con l’Iran (facendo molto bene) sarà affiancato da Toni Martinez.

PROBABILI FORMAZIONI INTER PORTO: IL TABELLINO

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, A. Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Dzeko, Lautaro Martinez. Allenatore: Simone Inzaghi

PORTO (4-4-2): Diogo Costa; Joao Mario, Pepe, Marcano, Wendell; André Franco, Eustaquio, Grujic, Pepê; Taremi, Toni Martinez. Allenatore: Sergio Conceiçao











© RIPRODUZIONE RISERVATA