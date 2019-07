Probabili formazioni Inter Psg/ Diretta tv: Perisic dal primo minuto? (amichevole)

E’ stata messa in programma solo per domani, 27 luglio alle ore 13,30 (fuso orario italiano) la sfida amichevole tra Inter e Psg, nuovo test match di lusso per Antonio Conte, che pure arriva dalla sconfitta rimediata solo pochi giorni fa alla Juventus nella International Champions cup 2019. Ecco quindi una nuova occasione per i nerazzurri di prepararsi alla prossima stagione della Serie A come della Champions league contro un avversario di lusso: facile quindi immaginare che Conte schiererà solo i suoi favoriti nelle probabili formazioni di Inter Psg di domani pomeriggio. Di certo vi è ancora parecchio lavoro da fare in casa nerazzurra: dopo un mercato acquisti più che brillante e il cambio del modulo (siamo infatti passati al 3-5-2 e soprattutto alla difesa a 3 non usata da Spalletti) serve un po’ di tempo per tornare a regime. Qualche migliore chance che contro il Psg quindi per metere subito alla prova la tenuta dello schieramento di Conte? Non ci resta che andare a vedere quali saranno le mosse dei due tecnici per le probabili formazioni di Inter Psg.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Ricordiamo a tutti gli appassionati che la diretta tv di Inter Psg sarà disponibile su Sportitalia: dunque l’appuntamento con il derby sarà in chiaro per tutti, sul canale 60 del televisore (l’emittente non è più presente sul bouquet di Sky). In alternativa potrete seguire questa sfida anche in diretta streaming video, visitando il sito www.sportitalia.com con dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI INTER PSG

LE MOSSE DI CONTE

Per le probabili formazioni di Inter Psg di certo Conte riproporrà il 3-5-2 visto finora in questa estate di preparazione alla prossima stagione della Serie A e qui saranno parecchi i titolari chiamati in campo dal primo minuto. In porta, come al solito non mancherà Handanovic, mentre di fronte all’inossidabile numero 1 ecco il terzetto composto da De Vrij, Godin e Skriniar. In mediana le maglie però non paiono ancora consegnate e potremmo assistere a diversi ballottaggi: al centro in cabina dire già però non dovrebbe mancare dal primo minuto Sensi, magari circondato da Barella e Vecino, mentre ci sarà spazio per D’Ambrosio e Candreva nelle corsie più esterne. In attacco spazio poi a Perisic e Puscas, con Icardi nemmeno in panca ma lasciato a Milano.

LE SCELTE DI TUCHEL

Pure Tuchel dovrebbe puntare su parecchi prossimi titolari in Ligue 1 per le probabili formazioni di Inter Psg: qui però il modulo di riferimento dovrebbe essere il 4-3-3. Ecco quindi che domani dal primo minuti dovremmo vedere Trapp fedele tra i pali, con di fronte a sè la coppia centrale in difesa con Diallo e Kehrer: saranno allora Bernat e Meunier a completare sull’estreno. Per la mediana non mancherà in campo dal primo minuto Herrera, che verrà accompagnato da Verratti e da uno tra Draxler e Sarabia: l’altro sarà quindi avanzato in attacco, reparto che sarà completato poi da Cavani e Mbappe.

IL TABELLINO

INTER (3-5-2): Handanovic; De Vrij, Godin, Skriniar; Candreva, Barella, Sensi, Vecino, D’Ambrosio; Puscas, Perisic All. Conte

PSG (4-3-3): Trapp; Meunier, Diallo, Kehrer, Bernat; Verratti, Herrera, Draxler; Sarabia, Cavani, Mbappe All. Tuchel



