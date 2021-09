Probabili formazioni Inter Real Madrid/ Diretta tv: Dimarco ancora titolare

PROBABILI FORMAZIONI INTER REAL MADRID: CHI GIOCA DOMANI?

Presentando le probabili formazioni di Inter Real Madrid ci avviciniamo alla partita di lusso che sarà in programma domani sera a San Siro per la prima giornata del girone D della nuova Champions League, che per i nerazzurri sarà molto simile a quello della passata stagione, con la speranza che l’epilogo contro il Real Madrid sia differente, perché passare finalmente la fase a gironi deve essere un obiettivo stagionale per l’Inter.

L’inizio del cammino in campionato è stato molto buono, nonostante il piccolo rallentamento causato dal pareggio sul campo della Sampdoria, tuttavia adesso l’attesa è tutta per questo match di lusso, ideale per celebrare il ritorno dei tifosi al Meazza anche in Champions League. Il Real Madrid in panchina è guidato da Carlo Ancelotti, il che renderà ancora più affascinante la partita. Tutto questo premesso, scopriamo le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Inter Real Madrid.

INTER REAL MADRID IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La grande notizia circa Inter Real Madrid è che la partita sarà visibile in diretta streaming video in esclusiva tramite Amazon Prime, che fa il suo debutto in Champions League trasmettendo una partita del mercoledì ad ogni turno. Il debutto è di lusso, con il big-match di San Siro che di conseguenza non sarà visibile in diretta tv “classica”, ma solo attraverso Amazon.

PROBABILI FORMAZIONI INTER REAL MADRID

LE MOSSE DI INZAGHI

Per quanto riguarda le probabili formazioni di Inter Real Madrid, ecco che Simone Inzaghi dovrebbe affidarsi naturalmente al collaudato 3-5-2 nerazzurro nel quale, in assenza di Bastoni, sarà ancora una volta Dimarco ad agire al fianco di Skriniar e De Vrij nella difesa a tre davanti ad Handanovic. Sulle fasce dovremmo invece vedere dal primo minuto Dumfries a destra così come Perisic a sinistra, ma c’è sempre Darmian come valida alternativa.

Nel cuore del centrocampo dell’Inter non ci attendiamo alcuna novità, spazio dunque a Barella e Calhanoglu ai fianchi di Brozovic, mentre la coppia d’attacco sarà composta da Dzeko e Lautaro Martinez, che stanno affinando la loro intesa e che avranno comunque alcune valide alternative, su tutte naturalmente Correa che al Bentegodi aveva vissuto un memorabile debutto con l’Inter.

LE SCELTE DI ANCELOTTI

Sul fronte spagnolo, Carlo Ancelotti per le probabili formazioni di Inter Real Madrid dovrebbe proporre nel “suo” San Siro (aria di derby) il modulo 4-3-3. La difesa ha patito i grandi cambiamenti estivi e non sembra il reparto migliore: ci sarà comunque un veterano come Courtois in porta e davanti a lui la linea a quattro dovrebbe essere formata da destra a sinistra da Carvajal, Militao, Nacho e Miguel.

Si sale decisamente di livello dal centrocampo in su, dove il Real Madrid è davvero una eccellente squadra. Ecco allora innanzitutto in mediana il terzetto che dovrebbe essere formato da Modric, Casemiro e Isco, tutti con anni di esperienza alle spalle e indiscusso valore tecnico; anche in attacco il tridente dovrebbe essere formato da nomi assai noti come Asensio, Benzema, (reduce da una tripletta nella Liga) e Vinicius Junior.

IL TABELLINO

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Dimarco; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro. All. Inzaghi.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Nacho, Miguel; Modric, Casemiro, Isco; Asensio, Benzema, Vinicius Junior. All. Ancelotti.

