Probabili formazioni Inter Real Madrid/ Diretta tv: dubbio Perisic-Young

Le probabili formazioni di Inter Real Madrid ci consentono di parlare della affascinante partita che si giocherà domani sera alle ore 21.00 a San Siro (purtroppo senza spettatori) per la quarta giornata del girone B di Champions League. Una partita che profuma di storia del calcio, ma che soprattutto avrà un peso determinante per le sorti di Inter e Real Madrid in un gruppo che per entrambe si è fatto più complicato del previsto. All’andata la vittoria del Real ha rilanciato le quotazioni degli uomini di Zinedine Zidane lasciando invece i nerazzurri di Antonio Conte all’ultimo posto, ma la classifica è talmente corta che non si possono fare calcoli. L’Inter di certo sa che dovrà ispirarsi all’ultima parte della partita con il Torino, non alla prima ora che è stata pessima: in Champions League ripetere un andamento simile potrebbe essere un errore fatale. Tutto questo considerato, vediamo che cosa ci possono dire le probabili formazioni di Inter Real Madrid alla vigilia della partita.

Nelle probabili formazioni di Inter Real Madrid spicca naturalmente per Antonio Conte il ritorno alla difesa titolare dopo l’ampio turnover contro il Torino: ecco dunque Skriniar, De Vrij e Bastoni per comporre la retroguardia a tre davanti ad Handanovic. A centrocampo, anche a causa di alcune assenze, la coperta è più corta e di conseguenza ecco meno cambiamenti: Hakimi a destra, Barella e Gagliardini coppia centrale con Vidal qualche metro più avanti – ma l’ex Cagliari e il cileno possono anche scambiarsi la posizione – ed infine a sinistra un dubbio tra Young e Perisic. Con il croato ci sarebbe un atteggiamento un po’ più aggressivo, maggiore cautela con l’inglese, chiamato però a non ripetere gli errori di domenica. Infine, dopo essere partito dalla panchina contro il Torino, ecco di nuovo Lautaro Martinez a fare coppia con Lukaku, lasciando dunque a Sanchez il ruolo di alternativa di lusso.

Per quanto riguarda gli spagnoli di Zinedine Zidane, le probabili formazioni di Inter Real Madrid dovranno fare i conti con qualche assenza e pure alcuni acciaccati, ad esempio Benzema. In difesa peserà l’assenza di capitan Sergio Ramos e dovremmo vedere Varane e Nacho nella coppia centrale davanti a Courtois, con Vazquez terzino destro e Mendy a sinistra. Meno problemi a centrocampo, dove infatti il Real Madrid dovrebbe proporre il suo classico e super-collaudato terzetto titolare composto da Modric, Kroos e Casemiro, anche se il brasiliano è reduce dal Covid e rientra dunque tra gli incerti. Stesso discorso in attacco, dove come già accennato si cercherà di recuperare Benzema per schierarlo titolare come centravanti, tra i due esterni Asensio e Hazard.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Gagliardini, Barella, Perisic; Vidal; Lukaku, Lautaro Martinez. All. Conte.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Varane, Nacho, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Asensio, Benzema, Hazard. All. Zidane.



