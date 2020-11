Probabili formazioni Inter Real Madrid/ Quote, Perisic a sinistra? (Champions League)

PROBABILI FORMAZIONI INTER REAL MADRID: CHI SCENDE IN CAMPO?

Eccoci alle probabili formazioni di Inter Real Madrid: il big match della quarta giornata di Champions League 2020-2021 si gioca a San Siro, con calcio d’inizio alle ore 21:00 di mercoledì 25 novembre. Antonio Conte può solo vincere: la bruciante sconfitta del Bernabeu, tre settimane fa, ha lasciato i nerazzurri all’ultimo posto del gruppo B con appena 2 punti, davanti ci sono tre squadre che se la giocano ad armi pari e questo ovviamente diminuisce le possibilità del gruppo, reduce dalla bella e importante rimonta sul Torino. Il problema è che in Champions League l’Inter viaggia a velocità dimezzata, come dimostrano anche i due pareggi iniziali; non che il Real Madrid stia facendo meglio, anzi per i blancos questa stagione si sta rivelando complicatissima e Zinedine Zidane è finito nell’occhio del ciclone per alcune scelte azzardate, sabato ha pareggiato a Villarreal e in questa competizione continentale deve ancora guadagnarsi gli ottavi, che potrebbero clamorosamente sfuggire. Andiamo dunque a valutare in che modo i due allenatori intendano disporre le loro squadre sul terreno di gioco di San Siro, leggendo insieme le probabili formazioni di Inter Real Madrid.

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo ora a vedere quale sia il pronostico che l’agenzia Snai ha stabilito per Inter Real Madrid, attraverso le sue quote: il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare 2,10 volte quanto messo sul piatto, per contro il segno 2 che regola il successo degli ospiti porta in dote una somma corrispondente a 3,10 volte la puntata. Abbiamo poi il segno X che regola il pareggio: in questo caso la vostra vincita con questo bookmaker ammonterebbe a 3,80 volte la vostra giocata.

PROBABILI FORMAZIONI INTER REAL MADRID

GLI 11 DI CONTE

Visti i giocatori fermati dal Coronavirus e gli infortunati, Antonio Conte non ha troppe scelte per le probabili formazioni di Inter Real Madrid: in difesa si rivede titolare De Vrij che prenderà il posto al centro della linea completata da Skriniar (ma occhio a D’Ambrosio) e Alessandro Bastoni, mentre sulle fasce laterali l’unico certo del posto è l’ex Hakimi, che agirà a destra. Sull’altro versante il favorito sembra essere Perisic anche perché l’Inter avrà bisogno di pericolosità offensiva, ma non è escluso che dal mazzo dell’allenatore salentino possa uscire Darmian; Ashley Young va invece verso la panchina ma potrebbe avere un ruolo importante a partita in corso. In mezzo al campo, Vidal e Gagliardini faranno coppia ancora una volta perché qui la coperta è davvero corta; ad alzarsi per giocare tra le linee sarà probabilmente Barella, che si scambierà eventualmente la posizione con il cileno andando a supportare i due attaccanti, naturalmente Lautaro Martinez (concretamente cercato dal Real Madrid nei mesi scorsi) e lo straordinario Romelu Lukaku.

I DUBBI DI ZIDANE

Leggendo le probabili formazioni di Inter Real Madrid sul versante spagnolo, Zidane ha parecchi problemi: innanzitutto non potrà disporre di Sergio Ramos e dunque in difesa dovrà affidarsi a un Varane ancora non al 100% (ma ha giocato sabato) e Nacho, a meno che non sia disponibile all’ultimo Ferland Mendy. Stesso discorso per Casemiro, che in alternativa dovrà lasciare il posto in mezzo a Kroos e Modric visto che Federico Valverde non sarà della partita; dunque i blancos si disporranno verosimilmente con un 4-2-3-1 nel quale avranno un compito importante proprio i due mediani, davanti a loro potrebbe essere prevista una linea con Isco in posizione centrale stretto tra Asensio e Eden Hazard, ma qui il Real Madrid ha tante soluzioni perché può permettersi di far giocare Rodrygo e Vinicius Junior senza dimenticarsi di Lucas Vazquez, che in emergenza si è anche adattato a terzino destro. Non ce ne sarà bisogno stasera, perché Carvajal è disponibile e sarà regolarmente a destra; dall’altra parte è ballottaggio tra Ferland Mendy e Marcelo mentre se Benzema dovesse dare forfait il centravanti può essere Jovic.

IL TABELLINO

INTER (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, A. Bastoni; Hakimi, Vidal, Gagliardini, Perisic; Barella; L. Martinez, R. Lukaku. Allenatore: Antonio Conte

REAL MADRID (4-2-3-1): Courtois; Carvajal, Varane, Nacho, F. Mendy; Kroos, Modric; Asensio, Isco, E. Hazard; Benzema. Allenatore: Zinedine Zidane



© RIPRODUZIONE RISERVATA