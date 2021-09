Probabili formazioni Inter Real Madrid/ Quote, tante assenze per Carlo Ancelotti

PROBABILI FORMAZIONI INTER REAL MADRID: CHI IN CAMPO OGGI?

Spazio alle probabili formazioni di Inter Real Madrid, bella sfida per i gironi della Champions league, che pure si accenderà solo questa sera alle ore 21.00 tra le mura di San Siro. Siamo infatti ben curiosi di scoprire e mosse sia di Inzaghi che di Ancelotti per il loro debutto in Champions league, pur tenuto conto che entrati gli allenatori oggi dovranno fare a meno di parecchi titolari. Tra infortunati e giocatori acciaccati, non saranno poche le scelte, a volte anche complicate, che i due allenatori dovranno fare ma l’intenzione è comunque di mettere in campo il miglior 11 possibile.

Non sono permessi passi falsi al debutto specie per Inzaghi, che dopo il 2-2 occorso con la Sampdoria nell’ultimo turno di Serie A, è a caccia dello squillo vincente, specie contro una grande d’Europa. Andiamo allora a vedere quali saranno le mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Inter Real Madrid.

QUOTE E PRONOSTICO

Alla vigilia della sfida per la Champions league ci appare complicato fissare un pronostico netto: pure per il fattore campo i nerazzurri appaiono appena favoriti, almeno secondo le quote date dal portale Eurobet. Per l’1×2 della partita, ecco che il successo dell’Inter è stato dato a 2.50, contro il più alto 2.75 segnato per la vittoria del Real Madrid: il pareggio paga la posta a 3.50.

LE PROBABILI FORMAZIONI INTER REAL MADRID

LE MOSSE DI INZAGHI

Per le probabili formazioni di Inter Real Madrid, le mosse di Inzaghi sono praticamente ormai decise: con tanti big come Sensi e Bastoni in dubbio o sicuri della panchina, ecco che nel 3-5-2 le maglie da titolari sono già consegnate. Ecco che allora in difesa rivedremo Dimarco titolare al fianco di Skriniar e De Vrij, irrinunciabili al debutto in Champions league come il numero 1 Handanovic. Per il centrocampo saranno ancora titolari, lì dove possibile e dunque a San Siro avremo bBarella e Brozovic come pure Calhanoglu: sarà Dumfries a collocarsi sull’esterno (anche se Darmian è valida alternativa) con Perisic sull’altro lato. Per l’attacco dovrebbe esserci la riproposizione del duo Lautaro-Dzeko, ma attenzione a Correa che può entrare a match in corso.

LE SCELTE DI ANCELOTTI

Per la trasferta al “suo San Siro”, Ancelotti deve però fare i conti con parecchie defezioni e assenze dell’ultimo minuto: il 4-3-3 di partenza pure non sarà privo di grandi protagonisti annunciati in Champions league. Stasera avremo sempre a Milano Thibaut Courtois tra i pali e in difesa giocatori come Militao e Nacho e il duo Carvajal-Miguel in corsia, mancando Mendy. Senza Kroos il centrocampo dei Blancos sarà comunque formato da Modric, Casemiro e Isco: difficile ma non impossibile che si passi poi a un reparto a 4 con l’arretramento di Vinicius, Altrimenti il brasiliano sarà schierato in attacco, con Asensio e Benzema, quest’ultimo poi fresco di ben 3 gol segnati contro il Celta vigo nell’ultimo turno della Liga.

IL TABELLINO

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Dimarco; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro. All. Inzaghi.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Nacho, Miguel; Modric, Casemiro, Isco; Asensio, Benzema, Vinicius Junior. All. Ancelotti.



