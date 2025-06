Probabili formazioni Inter River Plate: le scelte di Chivu e Gallardo verso la partita decisiva nel girone E al Mondiale per Club 2025.

PROBABILI FORMAZIONI INTER RIVER PLATE: CHIVU CI CREDE!

Abbiamo l’analisi sulle probabili formazioni Inter River Plate che ci dice quali calciatori scenderanno in campo a Seattle, nella terza e ultima giornata del girone E al Mondiale per Club 2025. Tutto ancora aperto qui: l’Inter ha rischiato grosso, ma è rimasta in vita ribaltando la partita con gli Urawa Reds.

Adesso serve una vittoria contro gli argentini per blindare il primo posto e di conseguenza la qualificazione agli ottavi, ma i nerazzurri fronteggiano anche l’eliminazione perché potrebbero essere sorpassati dal Monterrey, vale a dire la squadra contro cui hanno pareggiato all’esordio.

Il River Plate punta a essere un’altra sudamericana qualificata agli ottavi del Mondiale per Club 2025, ma ha sprecato una bella occasione per chiudere i giochi in anticipo pareggiando contro il Monterrey; una partita senza gol che ora potrebbe complicare le cose per Marcelo Gallardo.

Restiamo in attesa della partita che va in scena al Lumen Field nella notte italiana di giovedì 26 giugno, intanto con le probabili formazioni Inter River Plate proviamo a capire in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco per il match del girone E.

QUOTE E PRONOSTICO INTER RIVER PLATE

Con le probabili formazioni Inter River Plate abbiamo anche le quote fornite dall’agenzia Snai, che ci dicono come i nerazzurri siano favoriti grazie a un valore pari a 1,95 volte la somma investita sul segno 1; per contro il successo dei Millionarios, regolato dal segno 2, vi farebbe guadagnare 4,40 volte quanto messo sul piatto mentre l’opzione del pareggio, per la quale puntare sul segno X, porta in dote una vincita corrispondente a 3,10 volte la posta in palio.

PROBABILI FORMAZIONI INTER RIVER PLATE

LE SCELTE DI CHIVU

Il buon senso ci dice che Cristian Chivu dovrebbe puntare sui migliori nelle probabili formazioni Inter River Plate, ma bisogna vedere cosa significhi: Sommer è confermato in porta, Alessandro Bastoni e Acerbi potrebbero tornare a occuparsi della difesa e possono in questo senso prendere il posto di De Vrij (quasi certamente) e Darmian, con la conferma di Carlos Augusto che però potrebbe essere spostato sulla corsia sinistra così da far riposare un Dimarco apparso ancora in ritardo di condizione. Sucic si candida ad avere un posto in mezzo: giocherebbe in compagnia di Barella.

Qui il punto di domanda è sul modulo: Chivu vorrebbe cavalcare il 3-4-2-1 che al momento ha convinto poco, dunque possibile ritorno al 3-5-2 con Mkhitaryan inserito in mediana a fare l’interno e Dumfries che rappresenta la buona notizia, perché ha recuperato e quindi potrebbe essere in campo come titolare (in alternativa c’è sempre Luis Henrique). Per quanto riguarda l’attacco, ci sarà verosimilmente Lautaro Martinez; con lui uno tra Francesco Pio Esposito o più probabilmente Valentin Carboni, anche per premiarlo del gol decisivo contro gli Urawa Reds.

GALLARDO SENZA TRE GIOCATORI

È nei guai Gallardo, perché con le probabili formazioni Inter River Plate dobbiamo dire che gli argentini perdono tutto il centrocampo titolare: sono squalificati Castaño, Enzo Perez e Galoppo. L’allenatore deve correre ai ripari: Kranevitter dovrebbe essere il riferimento davanti alla difesa, con lui potrebbero giocare Aliendro e uno tra Nacho Fernandez e Gonzalo Martinez. In più, Driussi è sempre in dubbio e dunque Borja e Colidio si giocano la maglia da prima punta; sugli esterni del tridente dovrebbero invece essere confermati Mastantuono, già promesso sposo del Real Madrid, e Meza.

Naturalmente Gallardo può operare qualche variante anche tattica, o cambiare ruolo ad alcuni giocatori; Lanzini per esempio può essere impiegato come trequartista e Meza può scalare dal reparto offensivo a quello di mezzo. In ogni caso in porta per il River Plate ci sarà come sempre Armani; Gonzalo Montiel sarà il terzino destro con Acuña che gioca sull’altro versante, a completare la squadra di Buenos Aires ecco i due centrali, Martinez Quarta e uno tra German Pezzella, anche lui ex della Fiorentina, e Paulo Diaz in un ballottaggio che si risolverà all’ultimo.

PROBABILI FORMAZIONI INTER RIVER PLATE: IL TABELLINO

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, Acerbi, A. Bastoni; Dumfries, Barella, Sucic, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro Martinez, V. Carboni. Allenatore: Cristian Chivu

RIVER PLATE (4-3-3): Armani; G. Montiel, Martinez Quarta, Ger. Pezzella, Acuña; Nacho Fernandez, Kranevitter, Aliendro; Mastantuono, Borja, Meza. Allenatore: Marcelo Gallardo