PROBABILI FORMAZIONI INTER ROMA/ Diretta tv: Mkhitaryan oppure Frattesi? (10^ giornata, Serie A 2023-2024)

PROBABILI FORMAZIONI INTER ROMA, A CENTROCAMPO

Le probabili formazioni di Inter Roma ci forniscono spunti significativi anche a centrocampo, reparto dove il modulo 3-5-2 utilizzato sia da Simone Inzaghi sia da José Mourinho porterà a un “sovraffollamento”. Per quanto riguarda l’Inter ecco Dumfries a destra, il ritorno di Barella come titolare dopo aver giocato solo il secondo tempo contro il Salisburgo in Champions, non si discute evidentemente Calhanoglu in cabina di regia, mentre il grande ex Mkhitaryan potrebbe essere insidiato da Frattesi (a sua volta di scuola Roma) e sulla sinistra rivedremo Dimarco, dopo che martedì sera contro gli austriaci aveva giocato l’intero incontro Carlos Augusto come esterno sinistro.

Per la Roma, la linea in mediana si apre con Karsdorp sulla destra, poi ecco Cristante (che però potrebbe scalare in difesa e in questo caso lascerebbe spazio a Bove), mentre sarà Paredes a guidare il gioco giallorosso, con Aouar come seconda mezzala ed infine Spinazzola, il quale però è reduce da un lieve affaticamento muscolare ed è quindi in ballottaggio con Zalewski per la maglia da esterno sinistro. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

CHI GIOCA DOMANI?

Le probabili formazioni di Inter Roma ci accompagnano verso la grande partita che presenterà una notevole quantità di temi d’interesse domani a San Siro per la decima giornata del campionato di Serie A. In primis, è per l’Inter un’occasione di confermare l’eccellente momento che vede i nerazzurri capolista della classifica di Serie A dopo la vittoria sul Torino e in testa anche nel girone di Champions League, le sfide di cartello di solito esaltano gli uomini di Simone Inzaghi, che naturalmente vorranno confermare questa sensazione anche nell’incrocio con i grandi ex José Mourinho (sia pure squalificato) e Romelu Lukaku, che il Meazza accoglierà in modi ben diversi.

Le esigenze di classifica però supereranno anche questi temi “di colore” e ciò vale anche (e forse soprattutto) per i giallorossi: la Roma vincendo contro il Monza ha infilato il terzo successo consecutivo in campionato, però la classifica vede i capitolini ancora fuori dalle posizioni che contano, quindi sarebbe di fondamentale importanza un colpaccio in casa Inter per tornare prepotentemente in corsa almeno per il quarto posto, mentre una sconfitta sarebbe senza dubbio un problema. Tutto questo premesso sull’importanza della partita, andiamo a scoprire tutte le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Inter Roma.

DIRETTA INTER ROMA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che Inter Roma sarà visibile in diretta tv esclusivamente su DAZN, quindi sarebbe più corretto parlare di una diretta streaming video, come d’altronde tifosi e appassionati sanno bene per le sette partite che ad ogni giornata del campionato di Serie A sono trasmesse in esclusiva sulla piattaforma DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI INTER ROMA

LE SCELTE DI INZAGHI

Le probabili formazioni di Inter Roma vedono Simone Inzaghi intenzionato a schierare naturalmente i nerazzurri con un undici di “titolari”, con giusto un paio di dubbi nelle posizioni in cui le gerarchie sono meno definite. Ecco allora che, fermo restando naturalmente il modulo 3-5-2, vedremo certamente Sommer in porta; davanti a lui ci aspettiamo Pavard, Acerbi e Bastoni, con l’ex Lazio che quindi prenderebbe il posto che in Champions fu di De Vrij mentre Darmian potrebbe insidiare il francese; a centrocampo ecco Dumfries a destra, il ritorno di Barella come titolare, poi Calhanoglu in cabina di regia, Mkhitaryan favorito in un possibile ballottaggio con Frattesi e Dimarco che tornerà in campo come esterno sinistro, come d’altronde tornerà titolare anche Thuram nel tandem d’attacco con il capitano Lautaro Martinez.

LE MOSSE DI MOURINHO

Anche José Mourinho avrà il 3-5-2 come modulo tattico di riferimento per le proprie scelte nelle probabili formazioni di Inter Roma, che purtroppo non lo vedrà in panchina. Al netto delle assenze, ci aspettiamo Rui Patricio in porta; davanti a lui la difesa a tre composta da Mancini, Llorente e N’Dicka; la linea in mediana si apre con Karsdorp, poi ecco Cristante (oppure Bove se Bryan dovesse scalare in difesa apposto di Llorente), Paredes in cabina di regia ed infine Aouar e Spinazzola, il quale però è in ballottaggio con Zalewski per la maglia da esterno sinistro; ovviamente il nome di maggiore spicco tra gli infortunati della Roma è Dybala, al suo posto giocherà uno tra Belotti ed El Shaarawy, resta quindi da capire quanto sarà “pesante” la coppia d’attacco completata logicamente dal grande ex Lukaku.

PROBABILI FORMAZIONI INTER ROMA: IL TABELLINO

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All. Inzaghi.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, N’Dicka; Karsdorp, Cristante, Paredes, Aouar, Spinazzola; Belotti, Lukaku. All. Mourinho.











