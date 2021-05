Probabili formazioni Inter Roma/ Diretta tv: quanto turnover domani? (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI INTER ROMA: CHI GIOCHERÀ DOMANI?

Le probabili formazioni di Inter Roma ci introducono alla partita di domani sera per la trentaseiesima giornata di Serie A, un match sempre affascinante a San Siro anche se in palio non c’è moltissimo. Per l’Inter di Antonio Conte, già campione d’Italia e reduce dalla goleada contro la Sampdoria, potrebbe esserci l’obiettivo di raggiungere nuovi record, mentre la Roma di Paulo Fonseca deve difendere il settimo posto dall’assalto del Sassuolo e con la netta vittoria sul Crotone si è rilanciata, ma i playoff di Conference League non sono un obiettivo di quelli che accendono la fantasia.

L’anno prossimo sarà la sfida tra José Mourinho e il suo glorioso passato, per ora ci attende una bella partita di fine stagione, che merita comunque di essere seguita con attenzione. Andiamo dunque a scoprire quali sono le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Inter Roma.

PROBABILI FORMAZIONI INTER ROMA

LE MOSSE DI CONTE

Le probabili formazioni di Inter Roma sul fronte nerazzurro ci riservano numerosi dilemmi, perché resta da capire quanto turnover vorrà fare Antonio Conte, che magari potrebbe dare la priorità alla sfida di sabato contro la Juventus, certamente più sentita da tutti i tifosi nerazzurri. In porta ci sarà spazio per Radu? In difesa giocheranno ancora D’Ambrosio e Ranocchia? Rientrerà magari almeno uno tra De Vrij e Skriniar per far invece riposare Bastoni? A centrocampo dovrebbe esserci ancora spazio per le seconde linee come Gagliardini e Vecino, che d’altronde contro la Sampdoria hanno fatto benissimo, sulle fasce staremo a vedere se riposerà Hakimi, infine in attacco dovrebbe essere confermato titolare Sanchez, vedremo dunque chi riposerà questa volta tra Lukaku e Lautaro Martinez. Tutto è possibile, più che probabili formazioni sono sensazioni…

LE SCELTE DI FONSECA

Sul fronte giallorosso, le probabili formazioni di Inter Roma vedono naturalmente Paulo Fonseca a sua volta col pensiero al derby di sabato, ma la Roma non può snobbare la partita di domani sera, perché c’è pur sempre l’Europa da conquistare. La formazione degli ospiti potrebbe prevedere un 4-2-3-1 con Fuzato confermato in porta; rispetto alla partita di domenica, in difesa dovremmo vedere ancora Karsdorp terzino destro, il rientro di Mancini nella coppia centrale forse con Ibanez, una possibile nuova chance a sinistra per Reynolds; stesso discorso a centrocampo per Darboe, presumibilmente al fianco di Cristante; in attacco potrebbero esserci ampie conferme per i titolari di domenica, dunque schieriamo Pedro, Pellegrini e Mkhitaryan in appoggio alla prima punta, che dal primo minuto dovrebbe essere ancora Borja Mayoral.

IL TABELLINO

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Ranocchia, Bastoni; Hakimi, Gagliardini, Vecino, Eriksen, Young; Sanchez, Lautaro. All. Conte.

ROMA (4-2-3-1): Fuzato; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Reynolds; Darboe, Cristante; Pedro, Pellegrini, Mkhitaryan; Mayoral. All. Fonseca.



