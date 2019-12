Probabili formazioni Inter Roma/ Diretta tv: tanti dubbi per Paulo Fonseca (Serie A)

Si giocherà soltanto domani sera alle ore 20,45 tra le mura di San Siro la sfida che apre ufficialmente la 15^ giornata di Serie A: parliamo naturalmente del big match Inter Roma, le cui probabili formazioni sono ora sotto i riflettori. Vediamo allora quali saranno le mosse di Conte come di Fonseca per questo incontro che vale tantissimo a questo punto della stagione e in cui ci attendiamo solo titolari nelle probabili formazioni di Inter Roma. Dopo tutto i nerazzurri, raggiunta finalmente la vetta della classifica di Serie A grazie al successo sulla Spal (oltre che lo stop della Juventus col Sassuolo), non hanno alcuna intenzione di mollare il titolo di capolista. Non meno intenzioni di ottenere i tre punti in palio in questo anticipo di Serie A sono ovviamente i giallorossi di Fonseca che non si accontentano nell’appena quinta piazza, ai bordi dei piazzamenti che valgono la Champions League. Vediamo allora subito quali saranno le scelte degli allenatori per le probabili formazioni di Inter Roma.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Inter Roma verrà trasmessa in diretta tv sui canali della televisione satellitare: gli abbonati al servizio dunque potranno seguire questa partita di Serie A al canale Sky Sport Serie A, e il match naturalmente sarà disponibile anche in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e semplicemente attivando l’applicazione Sky Go su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI INTER ROMA

LE MOSSE DI CONTE

Come visto prima, la posta in palio per Conte domani sera a San Siro è tanta: ecco perchè domani ci attendiamo solo i giocatori più in forma in campo, al netto ovviamente degli assenti. Sarà dunque ancora 3-5-2 per i nerazzurri e ancora la coppia di bomber Lautaro Martinez-Lukaku. Non ci attendono poi grandi sorprese neppure nella mediana a cinque, visto che al centro i primi titolari saranno Vecino, Brozovic e Borja Valero con Candreva e Biraghi ai lati (Gagliardini è out). Si accende però qualche dubbio in difesa: confermate le maglie di Skriniar e De Virj, è ballottaggio tra Godin e D’Ambrosio per il posto di fronte ad Handanovic. Il belga è riposato ma la maglia numero 33 ha bisogno di minuti dopo il lungo stop per infortunio patito: solo gli ultimi allenamenti daranno il giusto verdetto a Antonio Conte.

LE SCELTE DI FONSECA

Per le probabili formazioni di Inter Roma Fonseca non rinuncerà al classico 4-2-3-1, dove però si contano molti più punti di domanda rispetto al collega nerazzurro: situazione normale se si considera il parziale svuotamento dell’infermeria e qualche giocatore ancora in condizioni precarie ma ansioso di scendere in campo. Tuttavia già per le maglie da titolari in difesa si fanno ancora avanti Spinazzola e Kolarov, come anche i centrali Mancini e Smalling, mentre per il reparto a 2 a centrocampo sono Diawara e Veretout le prime soluzioni del tecnico nerazzurro. Pure però non mancano qui le alternative come soprattutto in attacco, dove Perotti (in gol col Verona) cerca spazio dal primo minuto. Pure però per l’argentino potrebbe prospettarsi la panchina, a vantaggio di Zaniolo e Under, usati come esterni a sostegno di Dzeko prima punta: Pellegrini sarà il titolare sulla tre quarti.

IL TABELLINO

INTER (3-5-2): 1 Handanovic; 33 D’Ambrosio, 6 De Vrij, 37 Skriniar; 87 Candreva, 20 B Valero, 77 Brozovic, 8 Vecino, 34 Biraghi; 10 Lautaro, 9 Lukaku All. Conte

ROMA (4-2-3-1): 13 P Lopez; 37 Spinazzola, 23 Mancini, 6 Smalling, 11 Kolarov; 42 Diawara, 21 Veretout; 22 Zaniolo, 7 Pellegrini, 17 Under; 9 Dzeko All. Fonseca



