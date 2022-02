Probabili formazioni Inter Roma/ Diretta tv, tanti titolari in campo! (Coppa Italia)

PROBABILI FORMAZIONI INTER ROMA: CHI GIOCA A SAN SIRO?

Con le probabili formazioni di Inter Roma vogliamo analizzare le scelte dei due allenatori per la partita di Coppa Italia 2021-2022: si giocano i quarti di finale, una gara secca che a San Siro vale molto perché avvicina alla possibilità di conquistare un trofeo, ma soprattutto perché è un big match che può dare fiducia anche rispetto al campionato. L’Inter per esempio ha perso il derby in rimonta, e ha visto il Milan avvicinarsi: adesso il secondo scudetto consecutivo non è più così scontato come se la stracittadina fosse stata vinta, Simone Inzaghi dunque spera di rilanciarsi in Coppa Italia per dare un bel segnale.

Ha perso una grande occasione la Roma, fermata all’Olimpico dal Genoa: i giallorossi adesso sono più lontani dalla qualificazione alla prossima Champions League, e contro un’avversaria sempre speciale José Mourinho dovrà ripartire, visto che la Coppa Italia sarebbe il primo titolo giallorosso da parecchi anni. Vedremo dunque cosa succederà in campo martedì 8 febbraio (alle ore 21:00), intanto facciamo qualche rapida valutazione su come possono essere schierate le due squadre a San Siro, leggendo insieme i dubbi e le certezze dei due allenatori nelle probabili formazioni di Inter Roma.

PROBABILI FORMAZIONI INTER ROMA: LE SCELTE DEI MISTER!

LE SCELTE DI INZAGHI

Per Inter Roma Simone Inzaghi medita una formazione parecchio simile a quella titolare. In difesa per esempio potrebbero essere confermati tutti: Handanovic in porta, poi anche il terzetto con Skriniar, De Vrij e Alessandro Bastoni schierati in linea. Come alternative ci sono D’Ambrosio e Ranocchia, possibile che almeno uno dei due possa giocare e a quel punto bisognerà valutare chi riposerebbe. A cambiare sarebbero eventualmente gli esterni di centrocampo: da Dumfries-Perisic a Darmian-Dimarco, perché chiaramente i laterali corrono molto e hanno maggiore bisogno di riposo. Non così gli interni: Brozovic, che per gli ottavi era squalificato, tornerebbe a fare il playmaker di riferimento con Barella e Calhanoglu regolarmente al loro posto in qualità di mezzali, davanti invece scalpita il nuovo arrivato Caicedo ma la maglia di titolare è probabile la prenda Alexis Sanchez, che come sempre fa concorrenza a Lautaro Martinez e dunque potrebbe giocare al fianco di Dzeko che, come sappiamo, è una sorta di regista avanzato.

I DUBBI DI MOURINHO

José Mourinho potrebbe tornare al 3-5-2 per Inter Roma: in porta giocherà come sempre Rui Patricio, davanti a lui viene aggiunto un centrale che sarebbe Ibañez, che tornerebbe dunque titolare insieme a Gianluca Mancini e Smalling. A centrocampo, lo Special One ancora una volta non rinuncia a Sérgio Oliveira: il portoghese, arrivato a gennaio, è già diventato un titolarissimo e potrebbe essere ancora una volta in campo dal primo minuto, con Cristante che verrebbe idealmente schierato da perno centrale e Lorenzo Pellegrini per occupare l’altro posto da interno. Sulle corsie, da valutare l’impiego di Maitland-Niles: l’inglese può giocare a destra come a sinistra, e dunque sostituire sia Karsdorp che Matias Viña che restano comunque in vantaggio in questa vigilia di Coppa Italia. Abbiamo poi la zona avanzata: la Roma potrebbe tornare a giocare con due uomini d’attacco, presumibilmente sarà titolare Zaniolo (ex della partita, come Dzeko) perché squalificato per la prossima di Serie A, con lui Mourinho farebbe giocare Abraham che è un altro elemento cui rinuncia di rado.

IL TABELLINO: ECCO LE PROBABILI FORMAZIONI INTER ROMA

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, A. Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; A. Sanchez, Dzeko. Allenatore: Simone Inzaghi

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; G. Mancini, Smalling, Ibañez; Karsdorp, Sérgio Oliveira, Cristante, Lo. Pellegrini, Viña; Zaniolo, Abraham. Allenatore: José Mourinho



