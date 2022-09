Probabili formazioni Inter Roma/ Diretta tv, tegola Brozovic per Inzaghi (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI INTER ROMA: CHI GIOCA A SAN SIRO?

Le probabili formazioni di Inter Roma ci introducono idealmente a quello che sarà il big match nella 8^ giornata del campionato di Serie A 2022-2023: grande sfida a San Siro appena dopo la sosta delle nazionali, Inter in cerca di identità perduta dopo aver perso a Udine in maniera netta al di là di quanto possa dire il risultato (che comunque è stato 3-1), e squadra nerazzurra che sembra aver perso qualche punto di riferimento importante rispetto all’anno scorso. Ora Simone Inzaghi dovrà anche convivere con un nuovo infortunio, che potrebbe rivelarsi pesante: vediamo cosa sceglierà di fare il tecnico piacentino.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA ATALANTA/ Quote, si fermano Kumbulla e Zalewski

José Mourinho torna a San Siro da avversario, non per la prima volta: la sua Roma sta facendo generalmente bene, prima della pausa ha perso in casa contro l’Atalanta ma ha giocato comunque una partita positiva, e la sensazione è che la squadra stia rispondendo correttamente ai dettami del suo allenatore e possa fare molto meglio dello scorso anno. Aspettando che arrivi sabato sera (ore 18:00) per l’inizio del match, andiamo a vedere quali potrebbero essere i dubbi e le certezze dei due tecnici nell’affrontare il big match, prendendoci un po’ di tempo per leggere insieme quelle che sono le probabili formazioni di Inter Roma.

Probabili formazioni Udinese Inter/ Quote: Udogie vs Dumfries, duello sulla fascia

INTER ROMA DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Inter Roma non sarà disponibile sui canali della nostra televisione: questa partita, per la 8^ giornata di Serie A, non gode infatti della copertura da parte del satellite e di conseguenza l’unico appuntamento sarà quello con la piattaforma DAZN. Gli abbonati a questo servizio potranno assistere al match di campionato in diretta streaming video; dovranno utilizzare dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, oppure servirsi di una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI INTER ROMA

GLI 11 DI INZAGHI

In Inter Roma l’infortunio di Brozovic si aggiunge a quello di Romelu Lukaku e al problema di Calhanoglu: il croato l’anno scorso ha sempre giocato quando disponibile, adesso Inzaghi dovrà decidere se spostare Barella in cabina di regia (come già accaduto in passato), utilizzare Gagliardini in quella posizione oppure lanciare titolare Asllani, quest’ultima la soluzione che i tifosi richiedono a gran voce. Per il resto, Mkhitaryan dovrebbe giocare come mezzala e dunque per lui sarà la prima volta da ex contro la Roma, mentre sulle corsie laterali i due favoriti sono Dumfries e Federico Dimarco, che è reduce da due ottime partite in Nations League con tanto di gol all’Ungheria. In difesa Acerbi resta favorito su De Vrij, per lui derby personale visti i trascorsi con la Lazio; dovrebbero esserci Skrinar e Alessandro Bastoni così come Handanovic in porta, davanti invece si va con la miglior coppia possibile ovvero quella formata da Dzeko, altro grande ex della partita, e Lautaro Martinez che ha fatto bene con l’Argentina.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN NAPOLI/ Quote, attacco spuntato per i rossoneri

LE SCELTE DI MOURINHO

Sorride Mourinho, che per Inter Roma dovrebbe ritrovare Dybala ma avrà a disposizione anche Lorenzo Pellegrini e Zaniolo: prende dunque forma la Roma che davvero lo Special One aveva in mente, anche se resta sempre fuori Wijnaldum (come sappiamo) che sarà sostituito da Cristante. Dybala comunque non è ancora certissimo di giocare titolare: qualora la Joya non dovesse farcela, la soluzione sarà quella di mettere Matic a centrocampo avanzando la posizione di Pellegrini, cioè quello che in emergenza si era visto contro l’Atalanta. In difesa tutto confermato con Smalling a guidare la retroguardia, Gianluca Mancini e Ibañez ai suoi lati e ovviamente Rui Patricio tra i pali; Karsdorp è ancora fuori e quindi a destra giocherà Celik, a sinistra invece ha recuperato Spinazzola che è favorito su Zalewski. Il centravanti in Inter Roma sarà Abraham senza alcuna discussione, ma attenzione a un Belotti in crescita che, dopo aver trovato il gol in Europa League, chiede maggiore spazio e potrebbe avere un bello spezzone a San Siro.

PROBABILI FORMAZIONI INTER ROMA: IL TABELLINO

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Acerbi, A. Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro Martinez. Allenatore: Simone Inzaghi

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; G. Mancini, Smalling, Ibañez; Celik, Cristante, Lo. Pellegrini, Spinazzola; Dybala, Zaniolo; Abraham. Allenatore: José Mourinho











© RIPRODUZIONE RISERVATA