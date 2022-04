Probabili formazioni Inter Roma/ Diretta tv: Zaniolo è squalificato

PROBABILI FORMAZIONI INTER ROMA: CHI GIOCA DOMANI?

Le probabili formazioni di Inter Roma ci introducono alla partita che domani pomeriggio a San Siro sarà il pezzo forte della trentaquattresima giornata di Serie A, con il fascino del ritorno di José Mourinho a “casa sua” anche in campionato, dopo la partita già disputata in Coppa Italia, ma soprattutto una posta in palio che sarà altissima sia per lo Special One sia per il suo collega Simone Inzaghi, che sentirà invece aria di derby.

L’Inter sta volando nelle ultime settimane, è tornata prepotente nella corsa scudetto e martedì ha travolto per 3-0 il Milan in Coppa Italia, vittoria che potrebbe mettere le ali ai campioni d’Italia in carica verso la difesa del tricolore. Attenzione però all’eccellente striscia positiva di una Roma in ottima forma, come dimostrato anche dal pareggio per 1-1 a Napoli lunedì sera. Tutto ciò premesso, andiamo a scoprire le notizie alla vigilia sulle probabili formazioni di Inter Roma.

DIRETTA INTER ROMA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo che la diretta tv di Inter Roma sarà più correttamente una diretta streaming video tramite la piattaforma DAZN, perché questa sarà una delle sette partite della giornata di Serie A visibili esclusivamente sulla piattaforma digitale che si è assicurata i diritti televisivi dell’intero campionato.

PROBABILI FORMAZIONI INTER ROMA

LE MOSSE DI INZAGHI

Nelle probabili formazioni di Inter Roma, ecco che per i nerazzurri Dzeko-Lautaro Martinez dovrebbe tornare ad essere il tandem d’attacco titolare schierato nel classico modulo 3-5-2 da mister Simone Inzaghi, che nel suo derby personale avrà Correa e Sanchez come jolly a gara in corso. Per il bosniaco sarà quindi una grande sfida da ex, vedremo se ci sarà il ritorno della coppia con il Toro, scatenato nel derby.

In mediana nessuna novità, con Brozovic nel cuore del gioco dell’Inter coadiuvato da Barella e Calhanoglu. Corsie esterne occupate a destra da Dumfries, che ha riposato in Coppa Italia, e l’insostituibile Perisic, ma attenzione anche all’alternativa Gosens a sinistra. Nel terzetto arretrato davanti al capitano Handanovic riecco pure in campionato De Vrij con ai lati Skriniar e Bastoni, che non dovrebbe soffrire per i crampi accusati martedì contro il Milan.

LE SCELTE DI MOURINHO

Giallorossi privi dello squalificato Zaniolo (che sarebbe stato un altro ex di spicco) nelle probabili formazioni di Inter Roma, ci sarà quindi Mkhitaryan ad innescare nei panni della seconda punta la intoccabile prima punta giallorossa Abraham nel modulo 3-5-2 di José Mourinho, speculare a quello di Inzaghi per il grande ritorno a San Siro dello Special One.

Nella folta mediana a cinque, Oliveira dovrebbe essere preferito a Veretout per completare il reparto con Cristante e Pellegrini, sulle fasce agiranno Karsdorp a destra e il giovane Zalewski a sinistra, favorito su Vina. Difesa a tre guidata in posizione centrale da Smalling con ai suoi lati Mancini e Ibanez davanti al portiere Rui Patricio, la cui riserva Fuzato sarà assente perché fermato per un turno dal Giudice Sportivo.

IL TABELLINO: PROBABILI FORMAZIONI INTER ROMA

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro. All. Inzaghi.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Pellegrini, Cristante, Oliveira, Zalewski; Mkhitaryan, Abraham. All. Mourinho.











