Probabili formazioni Inter Roma/ Quote, dubbio Dzeko per Fonseca (Serie A)

Studiamo le probabili formazioni di Inter Roma, il big match della 15^ giornata di Serie A 2019-2020 che ne rappresenta anche la prima partita: si gioca infatti venerdì 6 dicembre alle ore 20:45, e per i nerazzurri potrebbe essere l’occasione per battere una delle avversarie più quotate e allungare temporaneamente sulla Juventus, il che significherebbe confermare il primo posto in classifica. La vittoria sulla Spal della scorsa domenica ha sancito il sorpasso in vetta, e adesso Antonio Conte vuole provare ad allungare sfruttando l’impegno dei bianconeri all’Olimpico; per quanto riguarda la Roma, un eventuale colpo a San Siro porterebbe la squadra a fare un importante salto di qualità e provare la fuga sulla concorrenza in chiave Champions League, ma anche accorciare rispetto alla corsa per lo scudetto. Vediamo allora in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco, valutandone le scelte nelle probabili formazioni di Inter Roma.

QUOTE E PRONOSTICO

Per nu pronostico su Inter Roma abbiamo a disposizione le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai: secondo questo bookmaker i nerazzurri partono favoriti con una quota di 1,87 volte la somma messa sul piatto per il segno 1, che identifica la loro vittoria. L’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, porta in dote una vincita corrispondente a 3,85 volte la puntata mentre con il segno 2, sul quale scommettere per il successo giallorosso, guadagnereste una cifra pari a 3,80 volte la vostra giocata.

PROBABILI FORMAZIONI INTER ROMA

LE SCELTE DI CONTE

Scelte obbligate per Conte in Inter Roma: a centrocampo si è fermato anche Gagliardini, mentre si sono allungati i tempi di recupero di Sensi. Questo significa che le due mezzali dovranno necessariamente essere Vecino e Borja Valero; in cabina di regia ci sarà Brozovic, sugli esterni scalpitano D’Ambrosio e Asamoah (che ha recuperato) ma la sensazione è che i favoriti siano ancora Candreva (per lui una sorta di derby personale) e Biraghi, confermando dunque la formazione delle ultime giornate. Se in attacco ovviamente non viene modificata la coppia formata da Lautaro Martinez e Romelu Lukaku, in difesa c’è il consueto ballottaggio tra Godin e Alessandro Bastoni: l’importanza della partita conduce verso la scelta dell’uruguaiano ma tra pochi giorni c’è una sfida decisiva in Champions League, quindi la scelta sarà da definire. Confermati De Vrij e Skriniar, che completeranno il reparto arretrato a protezione del portiere Handanovic.

GLI 11 DI FONSECA

Il dubbio di Paulo Fonseca per Inter Roma è Edin Dzeko: il bosniaco, ad un passo dai nerazzurri in estate, ha l’influenza e dunque resta in bilico. Al momento il numero 9 dovrebbe giocare, in sua assenza l’allenatore portoghese può schierare Kalinic o, più probabilmente, avanzare la posizione del grande ex Zaniolo come falso centravanti e mandare Mkhitaryan sulla trequarti. Sembrano confermate le scelte di Lorenzo Pellegrini e Cengiz Under a completamento del reparto offensivo, anche perchè Justin Kluivert non è disponibile; alle spalle di questo poker avanzato avremo la cerniera mediana formata da Veretout e Amadou Diawara, quest’ultimo sarà titolare perchè Gianluca Mancini ha ormai ripreso la sua posizione di difensore centrale al fianco di Smalling, il che fa scalare in panchina Federico Fazio. A disposizione anche Florenzi, che potrebbe partire a gennaio: il titolare a destra sarà Spinazzola, dall’altra parte agirà Kolarov mentre il portiere naturalmente sarà Pau Lopez.

IL TABELLINO

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Borja Valero, Brozovic, Vecino, Biraghi; L. Martinez, R. Lukaku

A disposizione: Padelli, Berni, Ranocchia, A. Bastoni, D’Ambrosio, Lazaro, Asamoah, Politano, Se. Esposito

Allenatore: Antonio Conte

Squalificati: –

Indisponibili: Sensi, Gagliardini, Barella, A. Sanchez

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Smalling, G. Mancini, Kolarov; Veretout, A. Diawara; Zaniolo, Lo. Pellegrini, Cengiz Under; Dzeko

A disposizione: Mirante, Florenzi, F. Fazio, Juan Jesus, Cetin, Santon, Perotti, Pastore, Mkhitaryan, Antonucci, Kalinic

Allenatore: Paulo Fonseca

Squalificati: –

Indisponibili: Zappacosta, Cristante, J. Kluivert



