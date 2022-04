Probabili formazioni Inter Roma/ Quote, pochi dubbi per Inzaghi e Mourinho (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI INTER ROMA: CHI GIOCA A SAN SIRO?

Si parla delle probabili formazioni di Inter Roma, e dunque ci avviciniamo al big match che le due squadre giocano a San Siro, alle ore 18:00 di sabato 23 aprile, per la 34^ giornata di Serie A 2021-2022. Archiviata la qualificazione alla finale di Coppa Italia, l’Inter si rilancia alla ricerca del secondo scudetto consecutivo, e presto scoprirà anche se questo attuale primo posto che è solo virtuale diventerà effettivo, perché tra pochi giorni verrà recuperata la partita contro il Bologna e dunque potrebbe trattarsi di una stagione con tre trofei nazionali, avendo già vinto la Supercoppa.

Uno scenario che riporta ai momenti in cui la grande avversaria era la Roma, e nella parte finale del ciclo sulla panchina dell’Inter sedeva José Mourinho: oggi lo Special One torna a San Siro da avversario mai banale (è già successo in Coppa Italia) e va sempre a caccia del quarto posto per la Champions League, reduce dall’ennesimo risultato rimediato in extremis che questa volta è stato il pareggio contro il Napoli, utile per tenere il passo. Vedremo allora cosa succederà nel big match, intanto facciamo una rapida valutazione sulle probabili formazioni di Inter Roma.

QUOTE E PRONOSTICO

Studiamo brevemente quali sono le quote che l’agenzia Snai ha previsto per un pronostico su Inter Roma. Il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare 1,65 volte quanto messo sul piatto; l’eventualità del pareggio, che è regolata dal segno X, porta in dote una vincita che ammonta a 4,00 volte la vostra giocata mentre con il segno 2, sul quale puntare per l’affermazione degli ospiti, andreste a intascare una somma equivalente a 5,00 volte l’importo che avrete scelto di investire con questo bookmaker.

PROBABILI FORMAZIONI INTER ROMA

LE SCELTE DI INZAGHI

Nerazzurri al completo, dunque nelle probabili formazioni di Inter Roma Simone Inzaghi dovrebbe chiaramente puntare sul 3-5-2 migliore: anche De Vrij dovrebbe essere a disposizione, sarà dunque lui a comandare una difesa che come sempre verrà completata da Skriniar e Alessandro Bastoni e dal portiere Handanovic. Sulle corsie laterali Dumfries e Perisic restano largamente favoriti pur se per la sinistra, anche per naturale turnover, resta valida l’opzione di Gosens; nessun dubbio invece per quanto riguarda il settore nevralgico del campo, tra l’altro è in dubbio Arturo Vidal e allora Calhanoglu sarà sicuramente titolare come mezzala sul centrosinistra, avendo invece sull’altro versante l’imprescindibile Barella e al centro, come playmaker, l’altrettanto insostituibile Brozovic. Nel tandem offensivo invece dovrebbero essere confermate le scelte di Coppa Italia: il grande ex Dzeko farà coppia con Lautaro Martinez, tra i due in alternativa Alexis Sanchez potrebbe avere più occasioni di Joaquin Correa.

GLI 11 DI MOURINHO

Anche José Mourinho pensa a una Inter Roma da giocare con i titolarissimi: tra questi non dovrebbe figurare Zaniolo, che non è al top della condizione e potrebbe anche alzare bandiera bianca. Sarà quindi Mkhitaryan a giostrare sulla stessa linea di Abraham, il modulo della Roma di fatto dovrebbe essere un 3-5-2 anche se, come sappiamo, Lorenzo Pellegrini tende ad alzare la sua posizione formando di fatto una linea sulla trequarti. In questo senso possiamo parlare di due giocatori centrali nella mediana giallorossa, e questi giocatori saranno naturalmente Cristante e Sérgio Oliveira; sulle corsie laterali scalpitano Maitland-Niles e El Shaarawy (a segno nel recupero contro il Napoli) ma i due titolari dovrebbero essere Karsdorp e Zalewski. Pochi dubbi per quanto riguarda la composizione della difesa che si schiererà davanti a Rui Patricio: vedremo infatti Smalling a comandare il reparto con Gianluca Mancini che si piazza sul centrodestra e Ibañez che opererà sull’altro versante.

TABELLINO: PROBABILI FORMAZIONI INTER ROMA

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, A. Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez. Allenatore: Simone Inzaghi

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; G. Mancini, Smalling, Ibañez; Karsdorp, Lo. Pellegrini, Cristante, Sérgio Oliveira, Zalewski; Mkhitaryan, Abraham. Allenatore: José Mourinho











