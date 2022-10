Probabili formazioni Inter Salernitana/ Diretta tv: chi in porta? (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI INTER: CHI SCENDE IN CAMPO?

Con le probabili formazioni di Inter Salernitana ci avviciniamo alla partita di domani allo stadio Giuseppe Meazza, dove l’Inter torna per la prima volta dopo il successo contro il Barcellona, rinfrancata da altri due ottimi risultati colti in trasferta, cioè il successo contro il Sassuolo e naturalmente il pareggio al Camp Nou, che pone l’Inter vicinissima agli ottavi di finale di Champions League. Tuttavia i nerazzurri di Simone Inzaghi devono anche risalire nel campionato di Serie A, quindi a San Siro sarà una partita da vincere a ogni costo.

La Salernitana di Davide Nicola arriverà però a Milano rinfrancata dalla vittoria contro il Verona e più in generale forte di una classifica molto buona per una società che ha naturalmente come unico obiettivo la salvezza, possibilmente più tranquilla rispetto alla scorsa stagione. Le premesse sono buone, a questo giro tutto quello che dovesse arrivare sarebbe tanto di guadagnato. Ciò premesso, scopriamo allora tutte le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Inter Salernitana.

INTER SALERNITANA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che la diretta tv di Inter Salernitana sarà una delle tre garantite anche sui canali di Sky Sport, di conseguenza poi aumenteranno pure le possibilità di seguire la diretta streaming video tramite Sky Go oltre che DAZN, dove le partite del massimo campionato sono naturalmente trasmesse tutte ad ogni giornata.

PROBABILI FORMAZIONI INTER SALERNITANA

LE MOSSE DI INZAGHI

Per le probabili formazioni di Inter Salernitana bisogna tenere conto del possibile turnover dopo Barcellona, anche se la prossima settimana non ci sarà la Champions e quindi l’esigenza potrebbe essere meno pressante. Sarà comunque importante scoprire ad esempio se giocherà Handanovic o se Onana è diventato definitivamente titolare anche in campionato; in difesa si ripropone invece il dubbio Acerbi-De Vrij, con l’italiano favorito in Serie A per affiancare Skriniar e Bastoni. Potrebbe esserci anche il rilancio di Asllani, favorito quindi per giocare da regista con Barella e uno tra Calhanoglu e Mkhitaryan ai suoi fianchi, mentre sulle fasce ci potrebbe essere qualche dubbio in più, ma scegliamo Dumfries e Gosens, rilanciato dal gol a Barcellona. Infine, anche considerate le condizioni degli altri attaccanti, in avanti “votiamo” ancora per Dzeko e Lautaro Martinez.

LE SCELTE DI NICOLA

Sul fronte ospite, le probabili formazioni di Inter Salernitana ci dicono che Davide Nicola ha a disposizione quasi tutti i componenti della sua rosa e può disegnare un modulo 3-5-2 (speculare a quello nerazzurro), che potrebbe avere questi undici titolari: Sepe in porta; davanti a lui la difesa a tre formata da Gyomber, Daniliuc e Lovato oppure Bronn, in ballottaggio; il grande ex Candreva aprirà sulla destra un folto centrocampo a cinque che poi dovrebbe vedere titolari anche Kastanos, L. Coulibaly, Vilhena e Mazzocchi procedendo verso sinistra; infine in attacco la Salernitana dovrebbe schierare Dia con uno fra Piatek e Bonazzoli, in un caso sarebbe “derby” e nell’altro invece un ex nerazzurro.

PROBABILI FORMAZIONI INTER SALERNITANA: IL TABELLINO

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Calhanoglu, Gosens; Dzeko, L. Martinez. All. Inzaghi.

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Gyomber, Daniliuc, Lovato; Candreva, Kastanos, L. Coulibaly, Vilhena, Mazzocchi; Dia, Piatek. All. Nicola.











