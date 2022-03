Probabili formazioni Inter Salernitana/ Diretta tv, riposo per De Vrij? (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI INTER SALERNITANA: CHI GIOCA A SAN SIRO?

Le probabili formazioni di Inter Salernitana ci introducono all’anticipo nella 28^ giornata di Serie A 2021-2022: squadre in campo alle ore 20:45 di venerdì 4 marzo, a San Siro va in scena il testa-coda della classifica ma con i nerazzurri che hanno assoluto bisogno di riprendere la marcia. La squadra di Simone Inzaghi non sa più vincere: fermata anche dal Genoa a Marassi, si è fatta agganciare dal Napoli in vetta al campionato e adesso sa che per rivincere lo scudetto avrà bisogno di essere perfetta o quasi, a cominciare ovviamente da questa sfida interna che arriva dopo le fatiche del derby di Coppa Italia.

Con Davide Nicola, la Salernitana ha pareggiato due volte: dopo il prezioso punto contro il Milan è arrivato un 1-1 interno contro il Bologna. Ancora troppo poco per salvarsi ovviamente, ma se non altro il tecnico piemontese ha dimostrato di poterci credere e ora va a caccia di quello che sarebbe un colpo importantissimo soprattutto a livello psicologico. Vedremo quello che succederà venerdì sera; aspettando che si giochi possiamo cominciare a fare qualche valutazione sulle scelte che saranno operate dai due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni di Inter Salernitana.

Le scelte di Inzaghi per le probabili formazioni di Inter Salernitana dipenderanno anche dalla condizione post-derby di qualche giocatore: sicuramente ci sono degli elementi che saranno in campo comunque, e tra questi possiamo citare Handanovic e Skriniar in difesa ma tutto sommato anche Alessandro Bastoni, dunque a rischiare il posto è De Vrij che potrebbe riposare per favorire l’ingresso di Danilo D’Ambrosio. A centrocampo ci sono pochi dubbi circa la titolarità di Brozovic e Barella; da valutare maggiormente Calhanoglu, ma anche il turco parte favorito sulla concorrenza che in questo caso è rappresentata da Arturo Vidal, mentre sugli esterni Dumfries a destra e Perisic a sinistra sembrano essere i giocatori scelti da Inzaghi, ma occhio a Gosens anche se per il tedesco è più probabile un ingresso a partita in corso. Davanti, potrebbe nuovamente essere il turno di Alexis Sanchez: il cileno si prepara a essere titolare ma questa volta eventualmente con Lautaro Martinez, così che Dzeko almeno contro l’ultima in classifica possa avere un po’ di riposo.

Ancora tanti indisponibili per Nicola, che nelle probabili formazioni di Inter Salernitana studia un modulo ad albero di Natale. L’ippocampo ha cambiato volto con il calciomercato di gennaio: in porta avremo Sepe con una zona difesa comandata da Dragusin e Federico Fazio mentre sugli esterni agiranno Pasquale Mazzocchi e Ranieri, solo quest’ultimo faceva parte della rosa campana già all’inizio della stagione. A centrocampo le due mezzali dovrebbero essere Lassana Coulibaly e Kastanos, mentre in cabina di regia agirà il giovane brasiliano Ederson Da Silva; panchina per Di Tacchio e l’ex Obi mentre Schiavone e Mamadou Coulibaly sono tra i calciatori indisponibili. Abbiamo poi la trequarti, dove le scelte dovrebbero essere fissate: Verdi, che ha avuto un grande impatto nella Salernitana, farà coppia con Ribéry fluttuando tra le linee, qui c’è sempre l’alternativa Perotti ma l’argentino sta giocando poco e non sembra avere una condizione ottimale. Davanti a tutti vedremo invece Djuric: l’attaccante bosniaco sembra essere il calciatore ideale per giocare di sponda e permettere gli inserimenti senza palla.

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, A. Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; A. Sanchez, Lautaro Martinez. Allenatore: Simone Inzaghi

SALERNITANA (4-3-2-1): Sepe; P. Mazzocchi, Dragusin, F. Fazio, L. Ranieri; L. Coulibaly, Ederson, Kastanos; Verdi, Ribéry; Djuric. Allenatore: Davide Nicola



