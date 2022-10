Probabili formazioni Inter Salernitana/ Quote: chi gioca in fascia? (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI INTER SALERNITANA: CHI SCENDE IN CAMPO?

Le probabili formazioni di Inter Salernitana ci ricordano che è davvero vicino il lunch match che allo stadio Giuseppe Meazza aprirà la domenica di Serie A per la decima giornata. Partita da vincere per l’Inter di Simone Inzaghi, che naturalmente deve porsi l’unico obiettivo di risalire in classifica dopo il successo sul campo del Sassuolo, rinfrancata naturalmente dall’eccellente esito della doppia sfida contro il Barcellona, con vittoria casalinga e pareggio al Camp Nou, che pone l’Inter vicinissima agli ottavi di finale di Champions League.

Attenzione però alla Salernitana di Davide Nicola, reduce dalla vittoria contro il Verona ma soprattutto abbastanza serena anche verso una trasferta difficile grazie a una classifica molto buona per una società che ha naturalmente come obiettivo la salvezza, possibilmente più tranquilla rispetto alla scorsa stagione. Tutto questo considerato, scopriamo allora senza ulteriori indugi tutte le ultime notizie a poche ore dal match circa le probabili formazioni di Inter Salernitana.

PRONOSTICO E QUOTE

Padroni di casa nettamente favoriti, uno sguardo al pronostico su Inter Salernitana in base alle quote Snai ci dice che il segno 1 è quotato a 1,30, mentre poi si sale a 5,75 sul segno X in caso di pareggio e fino a 9,25 volte la posta in palio sul segno 2 qualora vincesse la Salernitana.

PROBABILI FORMAZIONI INTER SALERNITANA

LE MOSSE DI INZAGHI

Per le probabili formazioni di Inter Salernitana bisogna tenere conto del possibile turnover dopo Barcellona, anche se la prossima settimana non ci sarà la Champions e quindi l’esigenza potrebbe essere meno pressante. Sarà comunque importante scoprire ad esempio se giocherà Handanovic o se Onana è diventato definitivamente titolare anche in campionato; in difesa si ripropone invece il dubbio Acerbi-De Vrij, con l’italiano favorito in Serie A per affiancare Skriniar e Bastoni. Potrebbe esserci anche il rilancio di Asllani, favorito quindi per giocare da regista con Barella e uno tra Calhanoglu e Mkhitaryan ai suoi fianchi, mentre sulle fasce ci potrebbe essere qualche dubbio in più, ma scegliamo Dumfries e Gosens, rilanciato dal gol a Barcellona. Infine, anche considerate le condizioni degli altri attaccanti, in avanti “votiamo” ancora per Dzeko e Lautaro Martinez.

LE SCELTE DI NICOLA

Sul fronte ospite, le probabili formazioni di Inter Salernitana ci dicono che Davide Nicola ha a disposizione quasi tutti i componenti della sua rosa e può disegnare un modulo 3-5-2 (speculare a quello nerazzurro), che potrebbe avere questi undici titolari: Sepe in porta; davanti a lui la difesa a tre formata da Gyomber, Daniliuc e Lovato oppure Bronn, in ballottaggio; il grande ex Candreva aprirà sulla destra un folto centrocampo a cinque che poi dovrebbe vedere titolari anche Kastanos, L. Coulibaly, Vilhena e Mazzocchi procedendo verso sinistra; infine in attacco la Salernitana dovrebbe schierare Dia con uno fra Piatek e Bonazzoli, in un caso sarebbe “derby” e nell’altro invece un ex nerazzurro.

PROBABILI FORMAZIONI INTER SALERNITANA: IL TABELLINO

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Calhanoglu, Gosens; Dzeko, L. Martinez. All. Inzaghi.

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Gyomber, Daniliuc, Lovato; Candreva, Kastanos, L. Coulibaly, Vilhena, Mazzocchi; Dia, Piatek. All. Nicola.











