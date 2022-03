Probabili formazioni Inter Salernitana/ Quote, ci sarà turnover? (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI INTER SALERNITANA: CHI GIOCA OGGI?

Le probabili formazioni di Inter Salernitana ci ricordando che già stasera comincerà con questo anticipo la 28^ giornata di Serie A 2021-2022 a San Siro, una sorta di testa-coda fra la terza (ma potenzialmente prima) e l’ultima della classifica, ma con i nerazzurri che hanno assoluto bisogno di riprendere la marcia e la Salernitana che si presenterà invece al Meazza avendo fatto più punti dell’Inter nel mese di febbraio. Già questo la dice lunga sull’assoluta necessità della squadra di Simone Inzaghi di tornare alla vittoria dopo essere stata fermata anche dal Genoa penultimo a Marassi esattamente sette giorni fa, in un altro anticipo al venerdì.

Con Davide Nicola, la Salernitana ha pareggiato due volte: dopo il prezioso punto contro il Milan è arrivato un 1-1 interno contro il Bologna, a seguire altri due precedenti pareggi che non avevano evitato l’esonero a Stefano Colantuono ma che ci dicono come la Salernitana sia imbattuta da oltre un mese. Ancora troppo poco per salvarsi ovviamente, ma se non altro la Salernitana ha dimostrato di poterci credere e ora va a caccia di un risultato che sarebbe un colpo importantissimo soprattutto a livello psicologico. Nel frattempo esaminiamo le ultime notizie sulla partita, leggendo insieme le probabili formazioni di Inter Salernitana.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Inter Salernitana in base alle quote offerte da Snai. Pronostico logicamente a senso unico, il segno 1 è infatti quotato a 1,15 mentre poi si sale a quota 7,75 già in caso di pareggio (segno X) e fino a ben 18 volte la posta in palio sul segno 2 in caso di vittoria della Salernitana.

PROBABILI FORMAZIONI INTER SALERNITANA: LE SCELTE DEGLI ALLENATORI

LE SCELTE DI INZAGHI

Le scelte di Inzaghi per le probabili formazioni di Inter Salernitana dipenderanno anche dal fitto calendario di questo periodo: in difesa a rischiare il posto fra i soliti titolari potrebbe essere soprattutto De Vrij, che potrebbe riposare per favorire l’ingresso di Ranocchia oppure di D’Ambrosio, in quest’ultimo caso con passaggio di Skriniar al centro della retroguardia a tre con Bastoni davanti ad Handanovic.

A centrocampo ci sono pochi dubbi circa la titolarità di Brozovic e Barella, mentre potrebbe esserci un ballottaggio fra Calhanoglu e Vidal; ancora più difficile sbilanciarsi per quanto riguarda gli esterni con i dubbi Dumfries-Darmian a destra e Perisic-Dimarco a sinistra, senza dimenticare anche la variabile Gosens. Davanti, potrebbe nuovamente essere il turno di Sanchez, che potrebbe insidiare sia Lautaro Martinez sia Dzeko in una sorta di ballottaggio a tre per due posti, che potrebbe però finire anche con l’argentino e il bosniaco infine titolari.

LE SCELTE DI NICOLA

Ancora tanti indisponibili per Nicola, che nelle probabili formazioni di Inter Salernitana studia un modulo ad albero di Natale. In porta avremo Sepe con una difesa a quattro comandata da Dragusin e Fazio, più Mazzocchi e Ranieri come esterni: solo quest’ultimo faceva parte della rosa campana già all’inizio della stagione, questo ben descrive la rivoluzione di gennaio della Salernitana. A centrocampo le due mezzali dovrebbero essere Lassana Coulibaly e Kastanos, mentre in cabina di regia agirà il giovane brasiliano Ederson Da Silva, con Di Tacchio e l’ex Obi possibili alternative dalla panchina.

Abbiamo poi la trequarti, dove le scelte dovrebbero essere fissate: Verdi ha avuto un grande impatto nella Salernitana e farà coppia con Ribéry, il più abituato a palcoscenici come San Siro; il jolly potrebbe essere Perotti ma l’argentino non sembra avere una condizione ottimale. Davanti a tutti vedremo invece Djuric come centravanti, per giocare di sponda e permettere gli inserimenti senza palla.

IL TABELLINO: LE PROBABILI FORMAZIONI INTER SALERNITANA

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, L. Martinez. All. Inzaghi.

SALERNITANA (4-3-2-1): Sepe; Mazzocchi, Dragusin, Fazio, Ranieri; L. Coulibaly, Ederson, Kastanos; Verdi, Ribéry; Djuric. All. Nicola.



