Probabili formazioni Inter Salisburgo/ Calhanoglu come playmaker? (amichevole)

Con le probabili formazioni di Inter Salisburgo parliamo ovviamente della seconda amichevole che i nerazzurri giocano a Paola, Malta: in campo alle ore 18:00 di mercoledì 7 dicembre, dopo aver assistito al 6-1 contro i locali del Gzira United. L’Inter adesso alza l’asticella: l’avversaria infatti è la capolista del campionato austriaco, che da quando è controllata da Red Bull ha fatto un grande salto avanti e infatti anche questa stagione ha giocato i gironi di Champions League, anche se è stata eliminata (era nel gruppo con Milan e Chelsea) e la vedremo in Europa League, contro la Roma nel playoff per gli ottavi.

Per Simone Inzaghi dunque sarà un ‘altra amichevole utile a preparare la ripresa del campionato, che sarà il big match contro il Napoli; l’Inter prima della sosta per i Mondiali ha recuperato un po’ di terreno e guarda con fiducia alla seconda parte della stagione, pur se dovrà valutare la condizione di chi tornerà dalla Coppa del Mondo. Adesso, mentre aspettiamo che la partita prenda il via, proviamo a fare qualche utile considerazione circa i temi principali e le scelte operate dai due allenatori, andando a leggere insieme le probabili formazioni di Inter Salisburgo.

PROBABILI FORMAZIONI INTER SALISBURGO

GLI 11 DI INZAGHI

Il vero tema che riguarda le scelte di Simone Inzaghi circa le probabili formazioni di Inter Salisburgo è il turnover: contro il Gzira United hanno sostanzialmente giocato i titolari, dunque adesso potremmo anche aspettarci qualche variazione sul tema anche se ovviamente bisognerà valutare come saranno innestati i giovani. Possiamo comunque aspettarci la conferma di Handanovic in porta, e magari anche di Skriniar e Alessandro Bastoni in difesa; a fare il centrale nel reparto arretrato potrebbe essere Fontanarosa. Sugli esterni, possibile cambio a sinistra con Federico Dimarco titolare in luogo di Gosens; poi Bellanova comunque a destra, in mezzo invece potremmo vedere l’assetto titolare in assenza di Brozovic e, di conseguenza, Calhanoglu schierato come playmaker basso con Barella e Mkhitaryan che agirebbero in qualità di mezzali. Nel reparto offensivo invece potrebbe giocare ancora Dzeko; insieme a lui stavolta, al posto di Valentin Carboni, potremmo vedere Nikola Iliev che sta facendo molto bene con la Primavera allenata da Cristian Chivu.

LE SCELTE DI JAISSLE

Matthias Jaissle dovrebbe giocare con il 4-3-1-2 in Inter Salisburgo. Alcuni dei suoi elementi sono ai Mondiali e dunque non potranno essere utilizzati: in difesa per esempio mancherà Pavlovic, dunque al fianco di Bernardo e a protezione di Kohn potrebbe essere impiegato Piatkowski, così da lasciare Wober sulla corsia sinistra. Sull’altro versante giocherà Dedic; in mezzo al campo non ci sarà Sucic, che con la Croazia ha raggiunto i quarti in Qatar; avranno spazio sia Seiwald che Kjaergaard, con loro la possibilità di vedere Youba Diarra mentre Adamu potrebbe essere impiegato alle spalle delle due punte. Qui Sesko e Okafor sembrano essere i due giocatori scelti per operare davanti, ma trattandosi di un’amichevole è chiaro che possa esserci qualche dubbio; verosimilmente se la gioca anche Roko Simic, staremo quindi a vedere quello che Jaissle deciderà per affrontare l’Inter in questo test di Paola.

PROBABILI FORMAZIONI INTER SALISBURGO: IL TABELLINO

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Fontanarosa, A. Bastoni; Bellanova, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, N. Iliev. Allenatore: Simone Inzaghi

SALISBURGO (4-3-1-2): Kohn; Dedic, Bernardo, Piatkowski, Wober; Y. Diarra, Seiwald, Kjaergaard; Adamu; Sesko, Okafor. Allenatore: Matthias Jaissle











