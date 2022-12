Probabili formazioni Inter Salisburgo/ Diretta tv: movimenti a centrocampo

PROBABILI FORMAZIONI INTER SALISBURGO: CHI SCENDE IN CAMPO?

Le probabili formazioni di Inter Salisburgo ci ricordano che domani i nerazzurri di Simone Inzaghi scenderanno in campo per la seconda partita amichevole nel ritiro a Malta in questo anomalo dicembre svuotato da impegni dei club a causa dei Mondiali. Cresce tra l’altro decisamente il livello, perché dallo Gzira United al Salisburgo la differenza è netta, considerando che gli austriaci bazzicano da anni la Champions League e in questo autunno li abbiamo visti nel girone del Milan.

L’Inter ha chiuso la prima parte della stagione con una preziosa vittoria a Bergamo contro l’Atalanta e ricomincerà a gennaio con il big-match contro il Napoli, che potrebbe già essere l’ultima chance per inseguire lo scudetto, considerato il ritmo finora tenuto dai partenopei, quindi ogni dettaglio di queste settimane di preparazione potrebbe essere rilevante per gli sviluppi della stagione. Scopriamo allora qualcosa in più circa le scelte di Simone Inzaghi nelle probabili formazioni di Inter Salisburgo.

INTER SALISBURGO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che la diretta tv di Inter Salisburgo sarà più correttamente una diretta streaming video, dal momento che la partita amichevole dei nerazzurri a Malta sarà visibile sul canale Facebook Live ufficiale dell’Inter (a pagamento), mentre non sarà prevista una diretta su canali televisivi “tradizionali”.

PROBABILI FORMAZIONI INTER SALISBURGO

LE SCELTE DI INZAGHI

Nelle probabili formazioni di Inter Salisburgo ci potrebbero essere delle novità rispetto ai titolari visti appena ieri contro lo Gzira United, dando spazio naturalmente a quei big che erano partiti dalla panchina nella precedente partita. Fermo restando il classico modulo 3-5-2 che è un marchio di fabbrica fin dai tempi di Antonio Conte e poi pure con Simone Inzaghi, la difesa potrebbe rimanere la stessa con capitan Handanovic in porta e davanti a lui il terzetto formato da Skriniar, Acerbi e Bastoni.

Il reparto dove potrebbero essere possibili più cambi è certamente il centrocampo, allora ipotizziamo Bellanova come esterno destro, poi l’inserimento di Barella, Calhanoglu in cabina di regia e poi spazio agli altri due panchinari illustri nella formazione iniziale di ieri, cioè Mkhitaryan e Dimarco; più difficile cambiare in attacco, allora nominiamo ancora il giovane Carboni al fianco di Dzeko. Naturalmente poi ci saranno molte sostituzioni in corso d’opera, ma l’undici titolare potrebbe essere questo, o almeno andarci vicino.

PROBABILI FORMAZIONI INTER SALISBURGO: IL TABELLINO

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Bellanova, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Carboni, Dzeko. All. Inzaghi.

