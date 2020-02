Probabili formazioni Inter Sampdoria/ Diretta tv: Conte conferma Eriksen (Serie A)

Esaminiamo ora da vicino le probabili formazioni di Inter Sampdoria, match che andrà in scena domani a San Siro come posticipo domenicale delle ore 20.45: quali saranno le mosse di Conte e Ranieri? Tra le fila dei nerazzurri dopo il turn over operato in Europa League dal tecnico, nella pur vittoriosa trasferta in Bulgaria contro il Ludogorets, dovrebbe esserci spazio di nuovo per i titolari, a caccia di riscatto dopo l’ultima sconfitta contro la Lazio. Sampdoria invece con poca scelta considerando l’emergenza in classifica: dopo l’1-5 incassato contro la Fiorentina, per i blucerchiati l’imperativo è provare a muovere di nuovo la classifica per non ritrovarsi di nuovo risucchiati verso il terzultimo posto.

LE PROBABILI FORMAZIONI INTER SAMPDORIA

LE SCELTE DI CONTE

Per le probabili formazioni di Inter Sampdoria, Conte sarà di nuovo spazio a De Vrij e Skriniar in difesa al fianco di Bastoni, che sembra ormai un’opzione privilegiata in luogo di Godin. Per quanto riguarda il centrocampo, fuori i lungodegenti Gagliardini e Sensi, dovrebbe esserci la conferma di Eriksen, che in Bulgaria contro il Ludogorets ha dimostrato di avere il piede sempre caldo. Imprescindibile la presenza di Romelu Lukaku in attacco al fianco di Lautaro Martinez, in Europa League si è notata l’assenza del belga che sembra confermarsi l’unico vero insostituibile nella rosa a disposizione di Conte.

LE MOSSE DI RANIERI

Per quanto riguarda le scelte di Claudio Ranieri, che per stilare le probabili formazioni di Inter Sampdoria dovrà necessariamente fare i conti con la difficoltà dell’evento, in attacco il duo Gabbiadini-Quagliarella sarà confermato. Ma sarà soprattutto in difesa che il tecnico romano dovrà compiere le scelte più oculate, considerando i 5 gol incassati contro la Fiorentina domenica scorsa. Il duo Colley-Tonelli sarà chiamato ad arginare l’emorragia di gol subiti, a sinistra squalificato Murru ci sarà spazio per Augello, mentre a centrocampo fiducia a Thorsby, incerto nell’ultima uscita contro i viola, al fianco di Ekdal e Jankto.

IL TABELLINO

INTER (3-5-2): Padelli; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Eriksen, Young; Martinez, Lukaku All. Conte

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Colley, Tonelli, Augello; Linetty, Ekdal, Thorsby, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella. All. Ranieri



