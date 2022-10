Probabili formazioni Inter Sampdoria/ Diretta tv: molti ballottaggi (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI INTER SAMPDORIA: CHI SCENDE IN CAMPO?

Le probabili formazioni di Inter Sampdoria ci accompagnano verso la partita che domani sera a San Siro vedrà gli allenatori sotto i riflettori per la dodicesima giornata di Serie A, perché naturalmente la suggestione del ritorno di Dejan Stankovic al Meazza non può sfuggire. L’Inter saluterà uno degli eroi del Triplete (e di tanti altri successi), però poi dovrà andare a caccia di una vittoria necessaria per Simone Inzaghi nel tentativo di rimonta in classifica che ha già portato tre successi consecutivi ma dovrà continuare se i nerazzurri vogliono puntare allo scudetto dopo un difficile inizio.

Dal canto suo, Stankovic ha ottenuto lunedì scorso una vittoria sul campo della Cremonese che è stata la prima della stagione per la Sampdoria e ha permesso ai blucerchiati di cedere proprio ai grigiorossi l’ultimo posto. La situazione in classifica tuttavia resta decisamente critica per la Sampdoria, che avrebbe quindi estremo bisogno di un risultato di prestigio, anche per migliorare l’autostima della squadra. Tutto questo premesso, adesso andiamo a scoprire cosa potrebbero dirci le probabili formazioni di Inter Sampdoria alla vigilia della partita.

INTER SAMPDORIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che la diretta tv di Inter Sampdoria sarà una delle tre garantite anche sui canali di Sky Sport, di conseguenza poi aumenteranno pure le possibilità di seguire la diretta streaming video tramite Sky Go oltre che DAZN, dove le partite del massimo campionato sono naturalmente trasmesse tutte ad ogni giornata.

PROBABILI FORMAZIONI INTER SAMPDORIA

LE SCELTE DI INZAGHI

Periodo fittissimo di impegni, sono inevitabili vari ballottaggi per Simone Inzaghi nelle probabili formazioni di Inter Sampdoria. Naturalmente non cambia il modulo di riferimento, che è sempre il 3-5-2, ma vari titolari devono ancora essere decisi: noi proviamo a schierare Onana in porta e davanti a lui Skriniar, De Vrij e Bastoni nella difesa a tre, anche se naturalmente spera pure Acerbi; a centrocampo potrebbero essere in bilico le maglie su entrambe le fasce, noi indichiamo Darmian a destra e Dimarco a sinistra, mentre in mezzo le certezze sono Barella e Calhanoglu, con il ballottaggio Mkhitaryan-Asllani per l’ultima maglia a disposizione; infine in attacco potrebbe essere Correa ad insidiare Dzeko per giocare al fianco di Lautaro Martinez.

LE MOSSE DI STANKOVIC

Sul fronte blucerchiato, Dejan Stankovic torna a “casa” e nelle probabili formazioni di Inter Sampdoria dovrebbe proporre come modulo il 4-2-3-1: non ci sono dubbi su Audero in porta e nemmeno sulla difesa a quattro che lo proteggerà, con Bereszynski, Ferrari, Colley ed Augello da destra a sinistra; la prima osservazione va fatta per la coppia in mediana, che vedrà Rincon affiancato da uno tra Villar (favorito) e Verre; i dubbi però sono soprattutto sulla trequarti, dove indichiamo Gabbiadini, Sabiri e Djuricic titolari ma sono in lizza anche Leris e Pussetto per giocare dal primo minuto alle spalle del centravanti della Sampdoria, che sarà il veterano Caputo.

PROBABILI FORMAZIONI INTER SAMPDORIA: IL TABELLINO

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro. All. Inzaghi.

SAMPDORIA (4-2-3-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello; Rincon, Villar; Gabbiadini, Sabiri, Djuricic; Caputo. All. Stankovic.











