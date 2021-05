Probabili formazioni Inter Sampdoria/ Diretta tv, sarà turnover per Antonio Conte?

PROBABILI FORMAZIONI INTER SAMPDORIA: CHI IN CAMPO DOMANI?

Spazio alle mosse dei tecnici per le probabili formazioni di Inter Sampdoria, sfida in programma solo domani a San Siro alle ore 18.00 e valida per la 35^ giornata di Serie A. I campioni d’Italia di Mister Conte tornano in campo e primo dubbio in vista della sfida con l’ex Ranieri è sull’opportunità di operare per un ampio turnover. Con uno scudetto già certo e festeggiato, pare scontato immaginare che la Benamata chiuda la stagione dando spazio anche a coloro che ne hanno avuto meno in stagione: pure va detto che Conte non tollererà cali di tensione tra i suoi, intenzionato a chiudere col botto il campionato. Chi di certo non rinuncerà domani ai suoi big pure è Ranieri, allenatore della Sampdoria: i liguri, dopo aver regolato la Roma nell’ultimo turno, sognano di mettere in scacco un’altra big, con la tranquillità che la nona piazza in graduatoria li concede. Andiamo a vedere quali saranno le scelte dei tecnici per le probabili formazioni di Inter Sampdoria.

Come abbiamo accennato prima, per le probabili formazioni di Inter Sampdoria, ci attendiamo un buon turnover da parte di Antonio Conte, alla viglia della sfida della 35^ giornata di Serie A. Non rinunciando al classico 3-5-2, ecco che sarà finalmente un po’ di riposo per Skriniar e De Vrij in difesa: potremmo allora avere Ranocchia e D’Ambrosio al fianco di Bastoni, ricordato che Kolarov ancora non è al top della condizione. Nel reparto a centrocampo difficile rinunciare a due come Brozovic e Eriksen, ma sicuramente sarà spazio per Gagliardini (ma attenzione a Sensi sempre a disposizione): in fascia porrebbe essere posto per Hakimi e Young, pur con Perisic pronto in panchina. A San Siro sarà posto dal primo minuto per Alexis Sanchez: uno tra Lautaro e Lukaku si collocherà in panchina.

Spazio per il classico 4-4-2 in casa Doriana, con Ranieri che dovrebbe avere a disposizione una rosa praticamente al completo nella 35^ giornata di Serie A. Pur recuperato però domani San Siro potrebbe essere di nuovo turno in panchina per Fabio Quagliarella: in attacco dovrebbe essere posto per Keità e Gabbiadini. Pronti invece sulla linea del centrocampo Adrien Silva e Thorsby, con Candreva e Jankto ancora confermati dal primo minuto sull’esterno dello schieramento: attenzione però a Ekdal e Damsgaard che scalpitano dalla panchina. Anche in difesa sono pochi dubbi per Ranieri il tecnico riproporrà Tonelli e Colley al centro del reparto (pur con Yoshida a disposizione), mentre toccherà a Bereszynski e Augello agire in corsia.

INTER (3-5-2): Handanovic; Ranocchia, D’Ambrosio, Bastoni; Hakimi, Eriksen, Brozovic, Gagliardini, Young; Sanchez, Lautaro Martinez All. Conte

SAMPDORIA (3-5-2): Audero; Bereszynski, Colley. Tonelli, Augello: Candreva, A Silvia Thorsby, Jankto; Keità, Gabbiadini All. Ranieri



