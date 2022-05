Probabili formazioni Inter Sampdoria/ Quote: Dumfries o Darmian? (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI INTER SAMPDORIA: CHI SCENDE IN CAMPO?

Con le probabili formazioni di Inter Sampdoria ci avviciniamo alla partita nella quale i nerazzurri di Simone Inzaghi si giocheranno le residue speranze di scudetto nella 38^ giornata di Serie A. Il destino non è nelle mani dell’Inter, che però a San Siro naturalmente avrà il dovere di vincere per farsi trovare pronti in caso di clamoroso crollo del Milan. L’Inter ha reagito bene settimana scorsa, vincendo a Cagliari dopo il successo dei cugini, adesso può solo vincere a sigillo di una stagione comunque globalmente ottima e con due trofei già in bacheca, per poi sperare in sorprese gradite da Reggio Emilia.

La Sampdoria potrà invece giocare con la serenità della squadra già salva, come le è riuscito alla perfezione lunedì sera contro la Fiorentina, quando sembravano la squadra ancora in corsa per un obiettivo i blucerchiati di Marco Giampaolo, vittoriosi per 4-1. Onore quindi alla Sampdoria, che potrà godersi una chiusura di lusso in un Meazza tutto esaurito, anche se potrebbe rovinare i progetti nerazzurri. Tutto questo premesso, ecco le ultime informazioni circa le probabili formazioni di Inter Sampdoria ormai a ridosso della partita.

PRONOSTICI E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Inter Sampdoria in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. I nerazzurri partono nettamente favoriti e il segno 1 è quotato a 1,12, mentre poi si sale a quota 9,00 in caso di pareggio (naturalmente segno X) e fino a ben 16 volte la posta in palio sul segno 2 qualora vincesse la Sampdoria.

PROBABILI FORMAZIONI INTER SAMPDORIA

LE MOSSE DI INZAGHI

Nelle probabili formazioni di Inter Sampdoria, il discorso è molto chiaro per Simone Inzaghi: dentro tutti i migliori per vincere e sperare. Solito modulo 3-5-2, in difesa ecco davanti al portiere e capitano Handanovic il consolidato terzetto con Skriniar, De Vrij e Bastoni, favorito su Dimarco; a centrocampo l’unico ballottaggio dovrebbe essere quello tra Dumfries e Darmian a destra, entrambi garanzia di ottimo rendimento, poi non dovrebbero esserci dubbi sugli intoccabili Barella, Brozovic, Calhanoglu e Perisic; in attacco spesso ci sono state più sorprese da parte di Inzaghi, ma la sensazione è che dovrebbe esserci Dzeko affianco di Lautaro Martinez nella coppia più classica.

LE SCELTE DI GIAMPAOLO

Sul fronte blucerchiato, le probabili formazioni di Inter Sampdoria potrebbero riservarci un modulo 4-4-1-1 da parte di Marco Giampaolo: in porta è ormai tornato titolare Audero; davanti a lui doppio dubbio nella difesa a quattro, perché al fianco di Bereszynski e Ferrari si contendono una maglia sia Magnani e Yoshida (è infatti squalificato Colley), sia Augello e Murru a sinistra; a centrocampo ecco il grande ex Candreva a destra, nel cuore della mediana Rincon affiancato da uno fra Vieira ed Ekdal, infine a sinistra Thorsby; sulla trequarti Sabiri (anche perché Sensi è per l’ennesima volta alle prese con problemi fisici che all’Inter ben conoscono) alle spalle del centravanti e bomber Caputo.

IL TABELLINO: PROBABILI FORMAZIONI INTER SAMPDORIA

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez. All. Inzaghi.

SAMPDORIA (4-4-1-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Magnani, Augello; Candreva, Rincon, Vieira, Thorsby; Sabiri; Caputo. All. Giampaolo.











