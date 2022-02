Probabili formazioni Inter Sassuolo/ Diretta tv: Dimarco in difesa, c’è Sanchez

PROBABILI FORMAZIONI INTER SASSUOLO: CHI GIOCA A SAN SIRO?

Prosegue la giornata di Serie A e domani ci sarà anche Inter Sassuolo: andiamo a scoprire le probabili formazioni, le aspettative delle due squadre e i dubbi dei tecnici, che dovranno fare a meno di vari giocatori tra squalifiche e infortuni. I nerazzurri sono secondi in classifica: dopo il pari contro il Napoli e la vittoria del Milan sulla Sampdoria, hanno perso posizioni, slittando così alle spalle dei rossoneri. Al momento hanno 54 punti, uno in meno della squadra di Pioli, ma anche una partita ancora da recuperare: vincere con il Sassuolo sarebbe dunque particolarmente importante per la classifica.

I neroverdi sono invece attualmente 12esimi in Serie A. Una situazione che li vede con 30 punti in 25 gare di campionato disputate. Un cammino altalenante quello del Sassuolo in questa stagione, tra prestazioni convincenti e altre meno, come quella nel penultimo turno contro la Sampdoria. Nell’ultima giornata, per i ragazzi di Dionisi, è invece arrivato un pareggio importante sul campo della Roma, che sicuramente ha ridato fiducia all’ambiente. Scopriamo allora le probabili formazioni di Inter Sassuolo.

DIRETTA INTER SASSUOLO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Dove si potrà seguire la diretta tra Inter e Sassuolo? Il match si potrà vedere come di consueto su Dazn, piattaforma che detiene i diritti della Serie A in esclusiva. La gara non si potrà dunque seguire su Sky, che invece manda in onda solamente tre match per ogni turno della massima serie italiana. Come seguire invece la sfida in streaming video tv? La gara si potrà vedere dall’app di Dazn anche su smartphone e tablet.

PROBABILI FORMAZIONI INTER SASSUOLO

LE MOSSE DI INZAGHI

Andiamo a scoprire le probabili formazioni per il match Inter Sassuolo. Inzaghi dovrà fare i conti con varie assenze: fuori per squalifica Bastoni e Brozovic. Indisponibili, a causa di infortuni, Brazao, Correa e Gosens. In casa Sassuolo fuori per squalifica Ferrari mentre non ci saranno per infortunio Djuricic, Obiang e Toljan. Inzaghi dovrebbe puntare sul solito 3-5-2 con Handanovic in porta e la linea di difesa formata da Skriniar, de Vrij e Dimarco, viste le assenze. A centrocampo Dumfries e Perisic sulla fasce mentre in zona centrale Barella, Gagliardini e Calhanoglu. Attacco con Sanchez e Dzeko.

LE SCELTE DI DIONISI

Dionisi dovrebbe invece scegliere il 4-3-3 con Consigli in porta, Muldur, Ayhan Chiriches e Kyriakopoulos in difesa. A centrocampo linea a tre con Frattesi, Lopez e Traore. Tridente d’attacco con Berardi, Scamacca e Raspadori. Il tecnico del Sassuolo dovrà fare a meno degli infortunati Djuricic, Obiang e Toljan e dello squalificato Ferrari.

IL TABELLINO: ECCO LE PROBABILI FORMAZIONI DI INTER SASSUOLO

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Dimarco; Dumfries, Barella, Gagliardini, Calhanoglu, Perisic; Sanchez, Dzeko. All. S. Inzaghi

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Müldür, Ayhan, Chiriches, Kyriakopoulos; Frattesi, Lopez, Traoré; Berardi, Scamacca, Raspadori. All. Dionisi

