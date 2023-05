Probabili formazioni Inter Sassuolo/ Diretta tv: quanto cambia Inzaghi? (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI INTER SASSUOLO: CHI GIOCA DOMANI?

Con le probabili formazioni di Inter Sassuolo ci avviciniamo alla partita che domani sera in programma allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro per la trentacinquesima giornata di Serie A. Per l’Inter naturalmente siamo nel bel mezzo fra i due grandi derby nella semifinale di Champions League e ciò potrà condizionare le scelte di Simone Inzaghi, che punta tuttavia anche a rafforzare la posizione dei nerazzurri fra le prime quattro nella classifica del campionato, dopo una striscia di quattro vittorie consecutive in Serie A, compreso il fondamentale colpo di sabato scorso nella trasferta a Roma.

Il Sassuolo invece non ha particolari esigenze di classifica, ma potrà giocare con la mente sgombra e le gambe più leggere cercando una grande soddisfazione (come spesso è riuscito ai neroverdi negli ultimi anni) dopo il pareggio nel derby emiliano contro il Bologna di lunedì sera. Alessio Dionisi è nel gruppone che punta all’ottavo posto, staremo a vedere se dalla trasferta a Milano riuscirà a ricavare punti pesanti e nel frattempo analizziamo tutte le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Inter Sassuolo.

PROBABILI FORMAZIONI INTER SASSUOLO

LE MOSSE DI INZAGHI

Nelle probabili formazioni di Inter Sassuolo ci dovrebbe essere ampio turnover da parte di Simone Inzaghi, che d’altronde ha avuto buoni riscontri anche dalle seconde linee. Fermo restando il modulo 3-5-2, un cambiamento ci potrebbe essere già in porta con Handanovic possibile titolare; davanti a lui i titolari potrebbero essere D’Ambrosio, De Vrij e Bastoni, con rotazione quindi piuttosto ampia nella retroguardia nerazzurra; un’altra possibilità di turnover è sulla fascia destra di centrocampo, dove spera Bellanova, mentre nel cuore del centrocampo ipotizziamo Barella, magari Asllani in cabina di regia e Calhanoglu, con Dimarco a sinistra mantenendo cautela infatti su Gosens; infine, la rotazione ormai consueta nell’attacco nerazzurro potrebbe portare le due maglie da titolari a Lukaku e Correa.

LE SCELTE DI DIONISI

Sul fronte neroverde, le probabili formazioni di Inter Sassuolo dovrebbero prevedere il classico modulo 4-3-3 per mister Alessio Dionisi, con naturalmente meno calcoli di turnover: in porta Consigli; davanti a lui la difesa a quattro composta da Toljan, Ruan Tressoldi, Erlic (favorito su Ferrari) e Rogerio da destra a sinistra; pochi dubbi a centrocampo, dove i tre titolari del Sassuolo saranno Frattesi, il regista Maxime Lopez e Matheus Henrique; infine il tridente offensivo degli emiliani vedrà naturalmente Berardi a destra, un ballottaggio fra Defrel e il grande ex nerazzurro Pinamonti come centravanti ed infine Laurienté che sarà l’ala sinistra titolare del Sassuolo a San Siro.

PROBABILI FORMAZIONI INTER SASSUOLO: IL TABELLINO

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Bellanova, Barella, Asllani, Calhanoglu, Dimarco; Lukaku, Correa. All. Inzaghi.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Ruan, Erlic, Rogerio; Frattesi, M. Lopez, Matheus Henrique; Berardi, Defrel, Laurienté. All. Dionisi.











