Probabili formazioni Inter Sassuolo/ Quote, ancora spazio per Raspadori (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI INTER SASSUOLO: CHI IN CAMPO OGGI?

Sono riflettori puntati sulle probabili formazioni di Inter Sassuolo, incontro che si accederà oggi a San Siro alle ore 18.00, come recupero della 28^ giornata della Serie A. Siamo ben curiosi di scoprire quali saranno le mosse di Conte come di De Zerbi, per questa sfida che si annuncia davvero divertente: rinviata circa tre settimane fa per l’esplodere di un focolaio covid all’interno dello spogliatoio nerazzurro (con l’ATS che aveva bloccato tutte le attività della Benamata) ecco che finalmente si scenderà in campo, ma in un contesto differente. Recuperati praticamente tutti i giocatori messi in quarantena, Conte punta oggi a fare bottino pieno, anche per continuare la sua fuga scudetto, in cima alla classifica di campionato: l’Inter è a + 8 dal primo rivale, il Milan, e non ha certo intenzione di fermarsi ora. Occhi puntati dunque sugli emiliani, che pure decimati da infortuni e acciacchi, oggi vorrà dare spettacolo.

Probabili formazioni Juventus Napoli/ Diretta tv: tornano Dybala e McKennie

Alle spalle il divertente pareggio per 2-2 con la Roma, De Zerbi e i suoi vogliono dimostrare di non volersi accontentare del solo nono posto in graduatoria, ma di poter fare di meglio: a partire dal match contro la capolista. Andiamo ad esaminare le probabili formazioni di Inter Sassuolo.

QUOTE E PRONOSTICO

Alla vigilia del match, recupero della 28^ giornata di Serie A, non esitiamo a dare ai nerazzurri il favore del pronostico. Nell’1×2 del match, il portale di scommesse Snai ha fissato a 1,35 il successo dell’Inter contro il più alto 8.25 segnato per la vittoria del Sassuolo: il pareggio paga 5.50 la posta.

Probabili formazioni Inter Sassuolo/ Diretta tv: Bastoni e Brozovic squalificati

LE PROBABILI FORMAZIONI INTER SASSUOLO

LE MOSSE DI CONTE

Come abbiamo accennato prima, Conte ha recuperato praticamente tutti i giocatori messi in quarantena, ma per la sfida di oggi ha perso Bastoni e Brozovic, squalificati dopo l’incontro col Bologna: come dunque comporre il classico 3-5-2? In difesa, dato per scontato il reintegro di De Vrij, potrebbe essere Darmian la prima ipotesi per coprire l’out del numero 95, tenuto poi conto che Kolarov non è ancora al top della condizione e che Ranocchia non si adatta molto a far coppia con l’olandese: Skriniar ovviamente completerà il reparto. Per il centrocampo, la maglia numero 77, out per squalifica, verrà sostituita da Eriksen, con Barella e uno tra Gagliardini e Sensi al centro: sull’esterno del reparto non mancheranno invece Young e Hakimi. Irrinunciabile poi anche oggi un bomber come Lukaku, anche se il belga è stanco e dalla panca Sanchez scalpita: la seconda maglia sarà comunque nelle mani di Lautaro Martinez.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA INTER/ Quote, Nicola Sansone sotto ai riflettori

LE SCELTE DI DE ZERBI

Mosse condizionate dagli assenti per De Zerbi per le probabili formazioni di Inter Sassuolo: il tecnico neroverde comunque non dovrebbe fare a meno del solito 4-2-3-1. Con Berardi e Caputo ancora in forte dubbio dopo i problemi manifestati durante il ritiro azzurro e con Defrel out per risentimento muscolare, ecco che oggi a San Siro sarà ancora Rapsadori la prima punta, affiancata da Boga e Traorè, col solito Djuricic schierato a centrocampo. Tenuto preventivamente da parte durante la sfida con la Roma, potrebbe essere ancora riposo per Locatelli, dopo l’aumento di casi covid registrati posto ritiro azzurro: ecco allora Magnanelli al fianco di Maxime Lopez a centrocampo. Di conseguenza in difesa potrebbe dare forfait, in via precauzionale, anche un’altro nazionale, ovvero Ferrari: al centro avremo dunque Marlon e Peluso, con Toljan e Kyriakopolous.

IL TABELLINO

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Darmian; Hakimi, Barella, Eriksen, Gagliardini, Young; Lukaku, L. Martinez. All. Conte.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Marlon, Peluso, Kyriakopoulos; M Lopez, Magnanelli; Traore, Djuricic, Boga; Raspadori. All. De Zerbi.



© RIPRODUZIONE RISERVATA