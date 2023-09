PROBABILI FORMAZIONI INTER SASSUOLO/ Quote: assente l’ex Stefano Sensi (Serie A, oggi 27 settembre 2023)

PROBABILI FORMAZIONI INTER SASSUOLO: GLI ASSENTI

Non sono moltissimi gli assenti dalle probabili formazioni di Inter Sassuolo per problemi fisici, sostanzialmente ci sono in infermeria due giocatori per parte. Nell’Inter, mister Simone Inzaghi deve fare a meno di Sensi per un risentimento muscolare al quadricipite della coscia, mentre è più serio l’infortunio di Arnautovic, che starà fuori almeno due mesi per una distrazione muscolare di media entità alla giunzione miotendinea del bicipite femorale della coscia sinistra, riducendo in maniera significativa le possibilità di scelte nell’attacco dell’Inter.

Quanto al Sassuolo di mister Alessio Dionisi, ci vorranno almeno un paio di mesi per rivedere Alvarez dopo la rottura del legamento crociato anteriore, mentre bisogna valutare giorno per giorno il recupero del portiere Consigli dalla lussazione al mignolo della mano, che nel suo ruolo evidentemente è un problema più delicato di quanto lo sarebbe per un giocatore di movimento. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

INTER SASSUOLO: CHI GIOCA A SAN SIRO?

Studiando le probabili formazioni di Inter Sassuolo parliamo delle scelte che i due allenatori opereranno a San Siro quando, alle ore 20:45 di mercoledì 27 settembre, si gioca per la sesta giornata di Serie A 2023-2024. L’Inter vola: a Empoli ha vinto con fatica, ma ha comunque mantenuto immacolato il suo passo che parla di cinque vittorie e un solo gol subito, miglior attacco e miglior difesa del campionato e un vantaggio sul Milan che chiaramente Simone Inzaghi vuole ampliare, per costruire un tesoretto utile in vista di quando la stagione si farà più intensa.

Il Sassuolo continua a essere squadra ondivaga, che però sa vincere: i neroverdi arrivano dal 4-2 rifilato alla Juventus, per Alessio Dionis al momento il problema è il rendimento esterno perché gli emiliani hanno sempre perso in trasferta, e può diventare un problema nel lungo periodo. Adesso mettiamoci comodi aspettando che la partita si giochi, nel mentre possiamo fare qualche considerazione circa le scelte di campo per il Giuseppe Meazza, analizzando nel dettaglio le probabili formazioni di Inter Sassuolo.

QUOTE E PRONOSTICO

Approfondendo il discorso relativo alle probabili formazioni di Inter Sassuolo, andiamo adesso a studiare il pronostico su questa partita valida per la 6^ giornata di Serie A, con le quote che sono state fornite dall’agenzia Snai. Il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vi permetterebbe di guadagnare 1,30 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto; l’ipotesi del pareggio, regolata dal segno X, porta in dote una vincita corrispondente a 6,00 volte l’importo investito mentre il segno 2, sul quale puntare per il successo della squadra ospite, con questo bookmaker ha un valore che equivale a 8,75 volte la vostra giocata sulla partita.

PROBABILI FORMAZIONI INTER SASSUOLO

LE SCELTE DI INZAGHI

Altro turnover da parte di Inzaghi in Inter Sassuolo, almeno come ipotesi: rispetto a domenica tornano titolari Dumfries, come esterno destro, e Barella che si piazzerà a centrocampo completando un reparto nel quale dovremmo vedere Calhanoglu in cabina di regia e Mkhitaryan (favorito su Frattesi) come altra mezzala. In difesa invece possibile ritorno di Darmian nei tre in linea, con Pavard spedito in panchina e gli altri due davanti a Sommer che sarebbero Acerbi e Alessandro Bastoni; a sinistra invece anche Federico Dimarco, autore di un gol meraviglioso al Castellani, potrebbe avere un giro di riposo e in quel caso a presidiare la corsia sarebbe Carlos Augusto. Per quanto riguarda l’attacco, Lautaro Martinez e Marcus Thuram restano i due favoriti ma, sempre secondo la regola dell’alternanza, Inzaghi potrebbe tenere il francese in panchina (almeno inizialmente) dando una maglia da titolare ad Alexis Sanchez.

LE MOSSE DI DIONISI

Anche Alessio Dionisi può cambiare per Inter Sassuolo: in porta Cragno dovrebbe essere confermato per un Consigli comunque sulla via del recupero, al centro della difesa spazio per Viti che farà coppia con Erlic mentre a sinistra scalpita Pedersen, che dovrebbe comunque accodarsi a Matias Viña. A destra confermato Toljan; in mezzo al campo non sono troppe le alternative per il Sassuolo e allora dovremmo rivedere la cerniera composta da Matheus Henrique e Boloca. Possibile conferma poi per tutti i quattro giocatori offensivi; al centro della trequarti scalpita Thortsvedt, con il quale però il modulo passerebbe a essere un 4-3-3 avanzando la posizione dei due esterni. I quali, ancora una volta, dovrebbero essere Domenico Berardi e Laurienté; Pinamonti, per il quale le partite contro l’Inter sono sempre speciali, dovrebbe avere la maglia da prima punta ma c’è comunque la concorrenza di Defrel, mentre Mulattieri è più indietro nelle gerarchie del suo allenatore.

PROBABILI FORMAZIONI INTER SASSUOLO: IL TABELLINO

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, Acerbi, A. Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; A. Sanchez, Lautaro Martinez. Allenatore: Simone Inzaghi

SASSUOLO (4-2-3-1): Cragno; Toljan, Erlic, Viti, Viña; Boloca, Matheus Henrique; D. Berardi, Bajrami, Laurienté; Pinamonti. Allenatore: Alessio Dionisi











