Probabili formazioni Inter Sassuolo, quote e ultime notizie su moduli e titolari per il posticipo (Serie A, oggi domenica 21 settembre 2025)

PROBABILI FORMAZIONI INTER SASSUOLO: MOSSE DELICATE A SAN SIRO

Dopo il toccasana della vittoria in Champions League, la Serie A propone stasera, domenica 21 settembre 2025, un posticipo a San Siro che non è mai banale, come ci insegna la storia di questa partita: le probabili formazioni Inter Sassuolo sono quindi al centro dell’attenzione, soprattutto in casa nerazzurra.

Cristian Chivu infatti deve ancora sciogliere molti dubbi: il successo sul campo dell’Ajax è stato fondamentale sotto ogni punto di vista, ma in campionato la classifica è già deficitaria per l’Inter e quindi non si può perdere altro terreno, anche se di fronte ci sarà una formazione che storicamente ha spesso ha dato fastidio ai nerazzurri.

Il Sassuolo dell’ex Fabio Grosso ha gli stessi punti in classifica e l’umore migliore, perché la vittoria contro la Lazio è stato un modo eccellente per iniziare il mese di settembre dopo la sosta e soprattutto dopo le due sconfitte di agosto che ovviamente avevano causato una partenza tutta in salita ai neroverdi emiliani.

Ci sono allora tante curiosità da scoprire nelle probabili formazioni Inter Sassuolo: molte maglie sono da assegnare fra i padroni di casa, scopriamo quindi adesso che cosa potrebbero offrirci le mosse dei due allenatori nell’attesa partita serale allo stadio Giuseppe Meazza…

PRONOSTICO E QUOTE

Pronostico a senso unico in Inter Sassuolo secondo le quote dell’agenzia Snai: il segno 1 infatti è proposto a 1,28, mentre già il pareggio toccherebbe quota 5,75 e la vittoria del Sassuolo varrebbe la bellezza di 10 volte la posta in palio.

PROBABILI FORMAZIONI INTER SASSUOLO

TURNOVER PER CHIVU?

Molti dubbi per Cristian Chivu nelle probabili formazioni Inter Sassuolo, ci saranno sicuramente delle rotazioni ma resta da capire quanto ampie e in quali ruoli. Davanti Lautaro Martinez dovrebbe tornare a fare coppia con Thuram, per il resto sono in pochi ad essere certi del posto. Uno di loro è Calhanoglu in regia, potrebbe affiancarlo Sucic mentre Barella è favorito su Frattesi o Zielinski. Doppio ballottaggio sulle fasce, con Darmian e Carlos Augusto che insidiano rispettivamente Dumfries e Dimarco, il brasiliano ex Monza d’altronde potrebbe anche scalare in difesa insidiando Bastoni. Nella retroguardia non è sicuro alla, perché abbiamo anche i ballottaggi Akanji-Bisseck, Acerbi-De Vrij e pure Sommer-Martinez in porta.

TUTTO CHIARO PER GROSSO?

Quasi per una sorta di contrappasso dantesco (chiediamo scusa se il paragone è eccessivo), sembra tutto chiaro invece per Fabio Grosso nelle probabili formazioni Inter Sassuolo. Modulo 4-3-3, in porta Muric e in difesa il quartetto con Coulibaly, Idzes, Muharemovic e Doig, anche perché Walukiewicz è acciaccato e dovrebbe quindi partire dalla panchina; a centrocampo il terzetto formato da Konè, Matic e Vranckx; il punto di forza è l’ormai classico tridente del Sassuolo con Berardi e Laurientè ali, in mezzo è tornato Pinamonti che è anche l’ex della partita.

PROBABILI FORMAZIONI INTER SASSUOLO: IL TABELLINO

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Chivu.

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Coulibaly, Idzes, Muharemovic, Doig; Konè, Matic, Vranckx; Berardi, Pinamonti, Laurientè. All. Grosso.