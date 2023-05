PROBABILI FORMAZIONI INTER SASSUOLO/ Quote: Lukaku vs Pinamonti, amici contro

PROBABILI FORMAZIONI INTER SASSUOLO: IL DUELLO

Proponiamo un simpatico duello nelle probabili formazioni di Inter Sassuolo tra gli ex compagni di squadra Romelu Lukaku e Andrea Pinamonti, con l’attaccante classe 1999 nativo di Cles che era la riserva del belga nell’anno dello scudetto nerazzurro sotto la guida di Antonio Conte. Infatti Pinamonti è cresciuto nel vivaio dell’Inter e con la Primavera nerazzurra ha vinto due scudetti, una Coppa Italia e una Supercoppa, mentre con la prima squadra spicca proprio la stagione 2020-2021 da riserva di Lukaku, che però era talmente in condizione da concedere solamente le briciole al giovane collega.

Per Pinamonti dieci presenze complessive, di cui otto in campionato, con un solo gol segnato nel 5-1 contro la Sampdoria l’8 maggio, a scudetto già matematicamente vinto. I numeri di Romelu Lukaku in quella stagione furono invece 44 presenze e 30 gol fra tutte le competizioni ufficiali, di cui 36 presenze e 24 gol in Serie A. Poi Pinamonti è passato all’Empoli e da lì al Sassuolo, mentre Lukaku è andato e tornato dal Chelsea: ora i due amici si ritrovano da avversari in questa partita che sarà delicata soprattutto per la corsa Champions League dell’Inter. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

CHI GIOCA OGGI?

Le probabili formazioni di Inter Sassuolo ci consentono di presentare le mosse dei due allenatori Simone Inzaghi e Alessio Dionisi verso la partita di stasera per la trentacinquesima giornata di Serie A allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro. L’Inter si ributta sul campionato nel bel mezzo fra i due grandi derby nella semifinale di Champions League, le scelte di formazione naturalmente dovranno tenere conto anche di questo aspetto, tuttavia per Inzaghi è fondamentale anche rafforzare la posizione fra le prime quattro nella classifica del campionato, dopo una striscia di quattro vittorie consecutive in Serie A, compreso il colpaccio nello scorso turno a Roma.

Il Sassuolo vive una situazione opposta: non ha particolari esigenze di classifica, arriva dal pareggio nel derby emiliano contro il Bologna di lunedì sera e come principale obiettivo avrà la ricerca di un colpaccio per nobilitare il suo campionato, confermando la tradizione spesso positiva al Meazza. Alessio Dionisi ha meno calcoli da fare circa le proprie scelte e naturalmente anche questo aspetto inciderà in maniera significativo circa tutte le ultime notizie circa le probabili formazioni di Inter Sassuolo.

PROBABILI FORMAZIONI INTER SASSUOLO

LE MOSSE DI INZAGHI

Nelle probabili formazioni di Inter Sassuolo ci dovrebbe essere ampio turnover da parte di Simone Inzaghi, che d’altronde ha avuto buoni riscontri anche dalle seconde linee. Fermo restando il modulo 3-5-2, un cambiamento ci potrebbe essere già in porta con Handanovic possibile titolare; davanti a lui i titolari potrebbero essere D’Ambrosio, De Vrij e Bastoni, con rotazione quindi piuttosto ampia nella retroguardia nerazzurra; un’altra possibilità di turnover è sulla fascia destra di centrocampo, dove spera Bellanova, mentre nel cuore del centrocampo ipotizziamo Barella, magari Asllani in cabina di regia e Calhanoglu, con Dimarco a sinistra mantenendo cautela infatti su Gosens; infine, la rotazione ormai consueta nell’attacco nerazzurro potrebbe portare le due maglie da titolari a Lukaku e Correa.

LE SCELTE DI DIONISI

Sul fronte neroverde, le probabili formazioni di Inter Sassuolo dovrebbero prevedere il classico modulo 4-3-3 per mister Alessio Dionisi, con naturalmente meno calcoli di turnover: in porta Consigli; davanti a lui la difesa a quattro composta da Toljan, Ruan Tressoldi, Erlic (favorito su Ferrari) e Rogerio da destra a sinistra; pochi dubbi a centrocampo, dove i tre titolari del Sassuolo saranno Frattesi, il regista Maxime Lopez e Matheus Henrique; infine il tridente offensivo degli emiliani vedrà naturalmente Berardi a destra, un ballottaggio fra Defrel e il grande ex nerazzurro Pinamonti come centravanti ed infine Laurienté che sarà l’ala sinistra titolare del Sassuolo a San Siro.

PROBABILI FORMAZIONI INTER SASSUOLO: IL TABELLINO

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Bellanova, Barella, Asllani, Calhanoglu, Dimarco; Lukaku, Correa. All. Inzaghi.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Ruan, Erlic, Rogerio; Frattesi, M. Lopez, Matheus Henrique; Berardi, Defrel, Laurienté. All. Dionisi.











