Probabili formazioni Inter Sassuolo/ Quote: squalifiche pesanti (Serie A)

Con le probabili formazioni di Inter Sassuolo presentiamo la partita che oggi allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro vedrà nella ventiseiesima giornata di Serie A l’Inter di Simone Inzaghi cercare di tornare alla vittoria per la prima volta dopo l’ultima sosta, perché la sconfitta nel derby e il pareggio a Napoli hanno complicato il cammino verso il secondo scudetto consecutivo, anche se i nerazzurri non sono affatto in crisi di gioco. Serve però sbloccarsi, perché sarebbe pericoloso prolungare questa fase di stallo…

Il Sassuolo di Alessio Dionisi vuole però confermarsi “grande contro le grandi”, soprattutto in trasferta: ricordiamo ad esempio che ha già battuto Milan e Juventus a casa loro, mentre domenica scorsa ha sfiorato il successo contro la Roma. Il Sassuolo semmai difetta in continuità e talvolta perde colpi contro le piccole, ma contro le big i neroverdi sono sempre un pericolo. Andiamo allora a scoprire tutte le notizie sulle probabili formazioni di Inter Sassuolo.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo al pronostico su Inter Sassuolo in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. I padroni di casa nerazzurri sono favoriti e il segno 1 è quotato a 1,30, mentre poi si sale a quota 5,75 sul segno X in caso di pareggio e fino a 8,75 volte la posta in palio sul segno 2 in caso di colpaccio esterno del Sassuolo.

PROBABILI FORMAZIONI INTER SASSUOLO

LE MOSSE DI INZAGHI

Le probabili formazioni di Inter Sassuolo vedono Simone Inzaghi alle prese con la pesante doppia squalifica di Bastoni e Brozovic, ma il mister potrebbe anche scegliere il turnover in attacco e quindi ecco che Dzeko e Lautaro Martinez sono in ballottaggio per affiancare Sanchez nel tandem offensivo. Brozovic dovrebbe essere invece sostituito da Gagliardini, dunque nel cuore della mediana l’ex Atalanta dovrebbe agire con gli intoccabili Barella e Calhanoglu.

Possibile turnover anche su entrambe le fasce per l’Inter, i titolari verranno scelti solo in extremis con il solito dubbio fra Darmian e Dumfries a destra, mentre Dimarco insidia Perisic a sinistra, ma dobbiamo dire che lo stesso Dimarco è una valida alternativa a D’Ambrosio anche per sostituire Bastoni nella difesa a tre al fianco naturalmente di Skriniar e De Vrij davanti ad Handanovic.

LE SCELTE DI DIONISI

Sul fronte neroverde, le probabili formazioni di Inter Sassuolo vedono una squalifica di spicco anche per Alessio Dionisi, che deve fare a meno di Ferrari in una difesa a quattro che sarà dunque formata da Muldur terzino destro, Chiriches e Ayhan centrali ed infine uno fra Rogerio e Kyriakopoulos che agirà a sinistra per completare il quartetto della retroguardia emiliana davanti al portiere Consigli.

A centrocampo le certezze sono Frattesi e Lopez, affiancati da uno fra Traore e Matheus Henrique per completare il terzetto nella mediana del Sassuolo secondo il modulo 4-3-2-1 ad albero di Natale, perché in attacco spiccherà il tridente tutto italiano con Berardi e Raspadori sulla trequarti in appoggio alla prima punta Scamacca, con gli ultimi due che sono tra l’altro entrambi nel mirino dell’Inter.

IL TABELLINO: LE PROBABILI FORMAZIONI INTER SASSUOLO

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, D’Ambrosio; Darmian, Barella, Gagliardini, Calhanoglu, Perisic; Sanchez, Dzeko. All. Inzaghi.

SASSUOLO (4-3-2-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ayhan, Rogerio; Frattesi, Lopez, Traorè; Berardi, Raspadori; Scamacca. All. Dionisi.



