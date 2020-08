Probabili formazioni Inter Shakhtar/ Diretta tv: conferme per Conte (Europa League)

Inter Shakhtar si gioca domani sera alle ore 21.00, quando le due formazioni scenderanno in campo a Dusseldorf per dare vita alla seconda semifinale dell’edizione 2019-2020 di Europa League. Cresce l’attesa per l’impegno dell’ultima squadra italiana rimasta in gioco nelle Coppe e naturalmente anche la curiosità attorno alle probabili formazioni di Inter Shakhtar. Possiamo osservare che l’Inter sta bene e arriva a questa semifinale sulla scia di una bella striscia di vittorie, l’ultima delle quali lunedì scorso nei quarti con il Bayer Leverkusen, d’altro canto va detto che lo Shakhtar Donetsk non ha avuto alcuna difficoltà nello sbarazzarsi del Basilea e di conseguenza gli ucraini saranno un avversario tosto, degno di una semifinale di Europa League. Andiamo allora senza indugio ora a leggere le notizie alla vigilia sulle probabili formazioni di Inter Shakhtar.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE INTER SHAKHTAR

Ricordiamo nel frattempo che la diretta tv di Inter Shakhtar Donetsk sarà garantita in chiaro per tutti su Tv8, naturalmente tasto numero 8 del telecomando, oltre che per gli abbonati alla televisione satellitare sui canali di Sky Sport e in diretta streaming video tramite il servizio offerto da Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI INTER SHAKHTAR

LE MOSSE DI CONTE

I nerazzurri hanno trovato un assetto eccellente nelle ultime uscite fra campionato ed Europa League, nelle probabili formazioni di Inter Shakhtar dunque ci aspettiamo ben poche novità da parte di Antonio Conte. Si comincia naturalmente da capitan Handanovic in porta; davanti a lui la difesa a tre nella quale Godin è diventato di nuovo titolare fisso, affiancando De Vrij e Bastoni con conseguente panchina per Skriniar, che è scivolato indietro nelle gerarchie. A centrocampo c’è un possibile ballottaggio D’Ambrosio-Candreva a destra, ecco poi Barella, Brozovic e Gagliardini per dare ordine e solidità, con Eriksen poi pronto a entrare a partita in corsa per elevare la qualità e il sostegno all’attacco, infine a sinistra agirà Young. Nessun dubbio pure in attacco, anche perché purtroppo Sanchez è uscito infortunato contro il Bayer Leverkusen: in ogni caso, la sensazione è che Lautaro Martinez sarebbe stato comunque titolare al fianco di Lukaku.

LE SCELTE DI CASTRO

Nelle probabili formazioni di Inter Shakhtar, passando adesso ad analizzare le mosse degli ucraini, ecco che come sempre lo Shakhtar Donetsk si affida all’anima latina, a cominciare dall’allenatore Luis Castro, che ha come modulo di riferimento il 4-2-3-1. Come possibili titolari, ecco innanzitutto Pyatov in porta; davanti a lui linea difensiva a quattro con Dodô, Kryvtsov, Khocholava e Matviyenko da destra a sinistra; in mediana dovremmo vedere in azione la coppia formata da Marcos Antônio e Stepanenko, infine la trazione latina è clamorosamente evidente nel reparto offensivo dello Shakhtar Donetsk. Ecco infatti che sulla trequarti i titolari dovrebbero essere Marlos, Alan Patrick e Taison, tutti in appoggio al centravanti che sarà invece Júnior Moraes.

IL TABELLINO

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; D’Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lautaro Martinez, Lukaku. All. Conte.

SHAKHTAR (4-2-3-1): Pyatov; Dodô, Kryvtsov, Khocholava, Matviyenko; Marcos Antônio, Stepanenko; Marlos, Alan Patrick, Taison; Júnior Moraes. All. Castro.



