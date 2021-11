Probabili formazioni Inter Shakhtar Donetsk/ Diretta tv: torna titolare Dzeko

PROBABILI FORMAZIONI INTER SHAKHTAR DONETSK: LE MOSSE DI INZAGHI

Le probabili formazioni di Inter Shakhtar Donetsk ci accompagnano verso la partita di Champions League che sarà in programma a San Siro domani alle ore 18.45 per la quinta giornata del girone D. I nerazzurri di Simone Inzaghi ci arrivano naturalmente sulla scia della vittoria contro il Napoli in campionato che ha sensibilmente avvicinato l’Inter al primo posto, di conseguenza l’umore è alto, se si considera inoltre che pure in Champions League l’Inter è padrona del suo destino.

Le due vittorie consecutive contro lo Sheriff Tiraspol hanno portato i nerazzurri al secondo posto e adesso c’è una grande occasione: vincere in casa contro il fanalino di coda Shakhtar Donetsk sarebbe un enorme passo avanti verso la qualificazione, che anzi in quel caso potrebbe arrivare già domani sera. Ecco perché è doveroso dare uno sguardo alle notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Inter Shakhtar Donetsk.

DIRETTA INTER SHAKHTAR DONETSK STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che Inter Shakhtar Donetsk sarà trasmessa in diretta tv da Sky per i propri abbonati. Il canale di riferimento sarà Sky Sport Uno (numero 201). I clienti Sky potranno usufruire anche del servizio di diretta streaming video fornito da Sky Go, ma la partita di Champions League sarà visibile in streaming anche tramite Mediaset Infinity.

PROBABILI FORMAZIONI INTER SHAKHTAR DONETSK

LE MOSSE DI INZAGHI

Le probabili formazioni di Inter Shakhtar Donetsk vedono Simone Inzaghi naturalmente intenzionato a confermare l’ossatura della squadra che domenica ha vinto contro il Napoli, anche se alcuni piccoli accorgimenti ci potrebbero essere. Nulla cambia in difesa, anche perché De Vrij è ancora indisponibile: ecco dunque ancora una volta Ranocchia al fianco di Skriniar e Bastoni davanti a capitan Handanovic. Gli esterni potrebbero essere ancora Darmian e Perisic, anche se Dimarco scalpita, nel cuore del centrocampo invece gli intoccabili sono Barella e Brozovic, con Vidal forse stavolta favorito nel ballottaggio con Calhanoglu. Infine in attacco dovrebbe tornare titolare Dzeko, che andrebbe a fare coppia naturalmente con Lautaro Martinez.

LE SCELTE DI DE ZERBI

Sul fronte ucraino, ecco che Roberto De Zerbi potrebbe optare per un modulo 4-1-4-1 nelle probabili formazioni di Inter Shakhtar Donetsk. In porta è possibile un ballottaggio fra l’eterno Pyatov e il giovane Trubin; in difesa schieriamo il quartetto che da destra a sinistra dovrebbe essere composto da Dodo, Marlon, Matviyenko e Ismaily; ecco poi Stepanenko nel delicato ruolo di regista basso davanti alla difesa, mentre qualche metro più avanti potrebbero agire Pedrinho, Maycon, Alan Patrick e Solomon in una linea a quattro dalle caratteristiche già piuttosto offensive, che dovrà stare attenta anche in contenimento ma avrà licenza di offendere, assistendo il centravanti Fernando.

IL TABELLINO

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro Martinez, Dzeko. All. Inzaghi.

SHAKHTAR DONETSK (4-1-4-1): Pyatov; Dodo, Marlon, Matviyenko, Ismaily; Stepanenko; Pedrinho, Maycon, A. Patrick, Solomon; Fernando. All. De Zerbi.



