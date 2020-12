Probabili formazioni Inter Shakhtar/ Quote, emergenza a centrocampo per Conte

PROBABILI FORMAZIONI INTER SHAKHTAR: CHI IN CAMPO A SAN SIRO?

Si accenderà questa sera alle ore 21.00 e tra le mura dello Stadio San Siro, la sfida per la sesta e ultima giornata dei gironi di Champions league, tra Shakhtar e Inter: andiamone a scoprire le probabili formazioni. Siamo infatti ben impazienti di scoprire quali saranno le ultime mosse di Conte, per la sfida che deciderà se la Benemata continuerà ad essere squadra di Champions league, o se verrà “retrocessa” in Europa league, al termine della fase a gironi. Pur tenuto conto che il verdetto dipenderà anche dall’altra sfida del girone (tra Real Madrid e Monchengladbach), è evidente che questo è match dove a Conte non verrà concesso alcun errore: pure il tecnico pugliese approda alla sfida contando due assenti di gran peso nel suo schieramento. Nei giorni scorsi si sono infatti fermati Vidal e Barella, e con ancora Nainggolan out per un problema al polapccio, sono dunque grandi dubbi per la mediana nerazzurra. Andiamo allora ad esaminare da vicino le mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Inter Shakhtar.

QUOTE E PRONOSTICO

Alla vigilia del big match di Champions league i principali portali di scommesse non hanno alcun dubbio nell’assegnare ai nerazzurri il favore del pronostico, benchè pure i due club all’andata si siano fermati solo sullo 0-0. Pure Eurobet per l’1×2 del match fissa a 1.30 il successo dell’Inter conto il più elevato 9.20 segnato per la vittoria dello Shakhtar: il pareggio vale 5.70.

LE PROBABILI FORMAZIONI INTER SHAKHTAR

LE MOSSE DI CONTE

Come abbiamo accennato prima è vera emergenza nel centrocampo della Benemata alla vigilia della sfida di Champions League. Con Vidal e Barella fuori uso (entrambi per acciacchi di varia natura), questa sera vedremo per forza di cose in campo dal primo minuto Gagliardini, come uno tra Sensi e Eriksen: sarà difficile scegliere tra i due visto che il primo non è “pronto” secondo Conte e il secondo è da tempo ai margini del progetto Inter. Tolto questo punto di domanda, ecco che nel 3-5-2 dei nerazzurri per le probabili formazioni di Inter Shakhtar, le maglie da titolari sono state già consegnate. In attacco chiaramente non mancheranno dal primo minuto i soliti Lautaro Martinez e Lukaku, con Alexis Sanchez prima alternativa dalla panchina: in difesa invece saranno titolari di fronte al solito Handanovic Skriniar, De Vrij e Bastoni.

LE SCELTE DI CASTRO

Anche in casa ucraina, on mancano defezioni importanti per Luis Castro, che dunque dovrebbe virare su un classico 4-3-3 (già visto anche contro il Real Madrid) per disegnare le probabili formazioni di Inter Shakhtar. Vedremo dunque Trubin tra i pali, come pure Bondar e Vitao titolari al centro della difesa, mentre sull’esterno si faranno avanti Dodo e Matviyenko. Per la mediana non potrà mancare dal primo minuto il capitano Stepanenko, mentre Marlos e Kolavenko agiranno come mezz’ali, anche se dalla panchina rimangono a disposizione Maicon e Alan Patrick, già entrati a match in corso contro gli spagnoli solo pochi giorni fa. In avanti si farà sentire l’assenza di Junior Moraes: sarà Dentinho ad agire in prima punta, con Taison e Tetè ai lati.

IL TABELLINO

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Gagliardini, Brozovic, Sensi, Young; Lukaku, Lautaro. All. Conte.

SHAKHTAR (4-3-3): Trubin; Dodô, Bondar, Vitão, Matviyenko; Marlos, Stepanenko, Kovalenko; Tetê, Dentinho, Taison. All. Castro.



