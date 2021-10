Probabili formazioni Inter Sheriff/ Diretta tv: Inzaghi non vuol correre rischi!

PROBABILI FORMAZIONI INTER SHERIFF: CHI IN CAMPO DOMANI?

Si accenderà solo domani e alle ore 21.00 la sfida per la Champions league a San Siro tra Inter e Sheriff Tiraspol: vediamo quali potrebbero essere le probabili formazioni del match. Se sulla carta la sfida si annuncia ben facile per i nerazzurri, pure Inzaghi sa bene di non poter sottovalutare l’impegno e per questo domani schiererà solo i suoi giocatori più in forma. A secco di successi nel girone D della competizione UEFA e di ritorno da una turbolenta sconfitta occorsa sabato scorso con la Lazio, la formazione milanese necessita di risposte e anche consistenti, sul campo.

Specie contro una squadra che è attualmente leader del gruppo: lo Sheriff, dopo un buon debutto contro lo Shakhtar ha compiuto un miracolo contro un irriconoscibile Real Madrid nel secondo turno e ora con merito è a punteggio pieno. La squadra di Vernydub può dunque sognare e chissà che gli riesca il colpaccio anche a San Siro. Vediamo intanto quali saranno le mosse dei tecnici per le probabili formazioni di Inter Sheriff.

INTER SHERIFF IN DIRETTA TV E STREAMING VIDEO: COME SEGUIRE LA PARTITA DI CHAMPIONS LEAGUE

Ricordiamo subito che la diretta tv di Inter Sheriff sarà garantita domani per gli abbonati alla televisione satellitare sui canali di Sky Sport, di conseguenza per loro sarà disponibile anche la diretta streaming video tramite Sky Go, ma a proposito di streaming ricordiamo che il match sarà visibile anche su Infinity, piattaforma Mediaset.

LE PROBABILI FORMAZIONI INTER SHERIFF

LE MOSSE DI INZAGHI

Per le probabili formazioni di Inter Sheriff, abbiamo già ricordato che il tecnico nerazzurro dovrebbe domani schierare solo i suoi titolari più in forma. Nel classico modulo 3-5-2, avremo allora il trittico composto da Skriniar, De Vrij e Bastoni in difesa, anche se questi pure sono stati titolari anche contro la Lazio solo pochi giorni fa. Per il centrocampo dovrebbero poi farsi avanti dal primo minuto ancora Barella, Brozovic e Calhanoglu, con il turco rimasto a riposo nell’ultimo turno di campionato: al solito Dumfries e Perisic daranno il cambio a Dimarco e Darmian, visti in campo all’Olimpico sabato scorso. In attacco poi dovremmo riabbracciare dopo un turno di stop Lautaro Martinez, titolare in attacco al fianco di uno tra Dzeko e Correa.

LE SCELTE DI VERNYDUB

Per affrontare i nerazzurri anche il tecnico Vernydub chiaramente punterà solo su i suoi titolari più in forma, schierati con il 4-2-3-1 che abbiamo già visto anche contro il Real Madrid pochi giorni fa. Ecco che qui il tecnico dei moldavi non farà a meno del numero 1 Athanasiadis, come pure del duo Arboleda-Dulanto al centro della difesa e a pure Fernando Costanza e Cristiano per le corse esterne dello schieramento. Per il centrocampo si faranno invece avanti Thill e Addo, mentre dovrebbe toccare a Kolovos agire dal primo minuto sulla linea della trequarti. In avanti poi lo Sheriff punterà tutto su Jakhshibaev come prima punta, come pure su Traorè e il capitano Castaneda (fresco di gol in campionato contro lo Sfintul Gheor) adibiti sull’esterno del reparto.

IL TABELLINO

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, L. Martinez. All. Inzaghi

SHERIFF (4-2-3-1): Athanasiadis; F. Costanza, Arboleda, Dulanto, Cristiano; Addo, Thill; Traoré, Kolovos, Castañeda; Yakhshibaev. All. Vernydub



