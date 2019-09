Probabili formazioni Inter Slavia Praga/ Diretta tv: cautela per Lukaku

Inter Slavia Praga si gioca domani alle ore 18.55: le due formazioni scenderanno in campo a San Siro per la prima partita del girone F di Champions League. Sfida da vincere per l’Inter di Antonio Conte, sulla carta infatti è la più facile di un girone per il resto durissimo, quindi partire con il piede giusto sarà fondamentale per avere possibilità di lottare per la qualificazione agli ottavi. In campionato il debutto è stato ottimo, con la vittoria sull’Udinese i nerazzurri sono ancora imbattuti e adesso vogliono raccogliere i primi tre punti anche in Champions League per presentarsi poi al derby nel migliore dei modi. Andiamo allora adesso a vedere quali sono le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Inter Slavia Praga.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Segnaliamo nel frattempo che la diretta tv di Inter Slavia Praga sarà garantita in esclusiva da Sky, per la precisione sui canali Sky Sport Uno (numero 201) e Sky Sport 252. La diretta streaming video sarà di conseguenza riservata anch’essa ai soli abbonati, tramite il servizio garantito da Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI INTER SLAVIA PRAGA

LE MOSSE DI CONTE

Nelle probabili formazioni di Inter Slavia Praga per Antonio Conte tengono banco le condizioni di Lukaku, che nel riscaldamento contro l’Udinese ha avvertito un dolore alla schiena. Resta dunque una certa cautela, anche perché il periodo che attende i nerazzurri è fitto di impegni: sono pronti Sanchez oppure Politano, in questo caso sarebbe un attacco più leggero considerando che è certa una maglia per Lautaro Martinez. In difesa nulla dovrebbe cambiare, con Godin, De Vrij e Skriniar davanti ad Handanovic, le novità semmai dovrebbero essere sulle fasce, dove è possibile un turnover totale con Lazaro a destra e Biraghi a sinistra. In mediana infine dovrebbe recuperare un posto da titolare Veciono al posto di Barella, per affiancare Brozovic e lo straordinario Sensi di questo inizio di stagione.

LE SCELTE DI TRPISOVSKY

Passando a parlare della squadra ospite, ecco che le probabili formazioni di Inter Slavia Praga dovrebbe vedere un modulo 4-2-3-1 per l’allenatore Jindřich Trpišovský, che dovrebbe puntare sui seguenti titolari per la partita di San Siro: Kolar in porta; difesa a quattro con Coufal, Kudela, Hovorka e Boril da destra a sinistra; la coppia in mediana dovrebbe invece essere formata da Soucek e Kral; avanzando verso l’attacco, ecco Masopust esterno destro, Stanciu trequartista centrale e Olayinka a sinistra in appoggio alla prima punta Skoda. Comincia dunque un cammino molto difficile ma certamente affascinante per lo Slavia Praga, che in un girone con Inter, Barcellona e Borussia Dortmund cercherà comunque di fare bella figura.

IL TABELLINO

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Lazaro, Vecino, Brozovic, Sensi, Biraghi; Lukaku, Lautaro. All. Conte.

SLAVIA PRAGA (4-2-3-1): Kolar; Coufal, Kudela, Hovorka, Boril; Soucek, Kral; Masopust, Stanciu, Olayinka; Skoda. All. Trpisovsky.



