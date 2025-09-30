Probabili formazioni Inter Slavia Praga: quote e ultime notizie su moduli e titolari per la partita di Champions League, oggi 30 settembre 2025

PROBABILI FORMAZIONI INTER SLAVIA PRAGA: LE MOSSE DI CHIVU PER IL POKER

Con le probabili formazioni Inter Slavia Praga ci avviciniamo alla partita che stasera, martedì 30 settembre 2025, sarà valida per la seconda giornata di Champions League a San Siro. Le mosse di Cristian Chivu saranno importanti perché questo è il primo periodo denso di impegni della stagione e sembra che l’Inter stia finalmente ingranando la marcia giusta.

La svolta c’è stata con la vittoria contro l’Ajax due settimane fa, alla quale hanno fatto seguito anche due successi in campionato per iniziare a risalire la china anche nella classifica di Serie A, il calendario sta proponendo sfide non impossibili e allora i nerazzurri devono approfittarne per arrivare al meglio alla prossima sosta.

Lo Slavia Praga è un’avversaria che in Champions League è sicuramente abbordabile, anche se non si deve sottovalutare nessuno. I cechi arrivano da un pareggio per 2-2 contro il Bodø/Glimt, ma ovviamente nella loro ottica la trasferta allo stadio Giuseppe Meazza sarà un esame decisamente più impegnativo.

L’Inter sa fin troppo bene che gestire il doppio sforzo è complicato ma necessario, la scorsa stagione fu globalmente eccellente ma si è chiusa con un nulla di fatto ed è una esperienza della quale bisognerà fare tesoro. Tutto questo lascerà il segno anche sulle probabili formazioni Inter Slavia Praga? Cerchiamo adesso di capire qualcosa in più…

PRONOSTICO E QUOTE

A senso unico il pronostico di Inter Slavia Praga secondo Snai, che quota il segno 1 a 1,32, mentre poi si sale a 5,50 in caso di pareggio e fino a ben 8,25 volte la giocata in caso di segno 2 per l’impresa ceca a San Siro.

PROBABILI FORMAZIONI INTER SLAVIA PRAGA

TURNOVER PER CHIVU

Cristian Chivu farà turnover e dobbiamo tenere presente ciò per le probabili formazioni Inter Slavia Praga: rischia la panchina pure Thuram, che finora le ha giocate tutte da titolare, quindi scalpita Esposito che stavolta potrebbe giocare con Lautaro Martinez in attacco. A centrocampo Sucic potrebbe fare compagnia a Barella e Calhanoglu, sulle fasce poi torneranno titolari sia Dumfries a destra, sia Dimarco a sinistra. Tornano anche due titolari “classici” in difesa, cioè Sommer tra i pali e davanti a lui Acerbi, che farà reparto con Akanji e Bastoni per completare il 3-5-2 nerazzurro.

IL 4-2-3-1 DI TRPISOVSKY

Jindřich Trpišovský dovrebbe invece scegliere il modulo 4-2-3-1 per gli ospiti cechi nelle probabili formazioni Inter Slavia Praga. Quanto ai nomi degli undici possibili titolari, cominciamo dal portiere Stanek; davanti a lui la difesa a quattro con Doudera, Chaloupek, l’ex Torino Zima e Mbodji. Dobbiamo dire che in verità ci sono diversi ballottaggi, quindi molte maglie verranno assegnate in extremis, qui però possiamo citare come favoriti ad esempio Zafeiris e Dorley in mediana; davanti invece la trequarti offensiva potrebbe proporci Kusej, Sadilek e Provod con Chory centravanti.

PROBABILI FORMAZIONI INTER SLAVIA PRAGA: IL TABELLINO

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Lautaro Martinez, Esposito. All. Chivu.

SLAVIA PRAGA (4-2-3-1): Stanek; Doudera, Chaloupek, Zima, Mbodji; Zafeiris, Dorley; Kusej, Sadilek, Provod; Chory. All. Trpisovsky.