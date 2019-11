Probabili formazioni Inter Spal/ Diretta tv, Bastoni cerca spazio dal primo minuto

Si accenderà solo domani alle ore 15,00 tra le mura dello stadio San Siro la partita della 14^ giornata di Serie A tra Inter e Spal, le cui probabili formazioni sono ora da analizzare con grande cura. Siamo infatti ben impazienti di conoscere quali saranno le mosse di Antonio Conte come di Leonardo Semplici in vista della sfida di domani pomeriggio: entrambi gli allenatori poi contano ancora una volta parecchi assenti per cui non sarà facile porre rimedio per stilare le probabili formazioni di Inter Spal. In casa nerazzurra inoltre il tecnico dovrà anche fare attenzione a gestire i suoi, che in settimana sono stati impegnati in una dura ma fortunata trasferta di Champions league contro lo Slavia Praga. Vediamo allora quali saranno le scelte degli allenatori per le probabili formazioni di Inter Spal alla vigilia del fischio d’inizio.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Inter Spal verrà trasmessa in diretta tv sui canali della televisione satellitare: gli abbonati al servizio dunque potranno seguire questa partita di Serie A che naturalmente sarà disponibile anche in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e semplicemente attivando l’applicazione Sky Go su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

LE PROBABILI FORMAZIONI INTER SPAL

LE MOSSE DI CONTE

Come riferito prima, Conte per designare le probabili formazioni di Inter e Spal dovrà un po’ gestire i suoi fedelissimi: ecco che allora già in difesa si accende il consueto ballottaggio tra Bastoni e uno tra Godin, Skrinair e De Vrij e tra i tre il primo indirizzato alla panchina domani potrebbero essere l’uruguagio. Non sarà però possibile effettuare un ampio turnover nella classifica mediana del 3-5-2,.visto che Sensi non sta ancora bene e Barella si è appena operato: domani allora vedremo ancora al centro Gagliardini, Brozovic e Vecino, mentre toccherà a Biraghi e Candreva agire ai lati. Sono poi maglie più che confermate in attacco per l’Inter: Conte non può certo fare a meno di Lautaro e Lukaku, in forma eccellente.

LE SCELTE DI SEMPLICI

Sarà pure 3-5-2 il modulo di partenza di Semplici per disegnare le probabili formazioni di Inter e Spal: nello schieramento degli estensi però, come dicevamo prima, non sono affatto poche le assenze che metteranno appena in difficoltà lo stesso allenatore. Già in attacco l’allenatore Spallino dovrà fare a meno di Di Francesco di nuovo out: senza l’attaccante sarà dunque spazio per il duo Petagna-Floccari in avanti. Si conta poi un’assenza ben pesante anche in mediana per la Spal, che nella 14^ giornata di Serie A dovrò fare a meno di Missiroli: nel reparto dunque vedremo domani dal primo minuto al centro Kurtic, Valdifiori e Murgia, mentre il duo Reca-Sala si occuperà delle fasce. Nella difesa della Spal poi si faranno avanti come titolari il ritrovato Cionek, con Vicari e Tomovic: sarà Berisha il portiere di riferimento.

IL TABELLINO

INTER (3-5-2) 1 Handanovic; 95 Bastoni, 6 De Vrij, 37 Skriniar; 87 Candreva, 5 Gagliardini, 77 Brozovic, 8 Vecino, 34 Biraghi, 9 Lukaku, 10 Lautaro M . All. Conte

SPAL (3-5-2): 99 Berisha; 4 Cionek, 23 Vicari, 40 Tomovic; 26 Sala, 11 Murgia, 6 Valdifiori, 19 Kurtic, 13 Reca; 37 Petagna, 10 Floccari All. Semplici



