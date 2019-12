Probabili formazioni Inter Spal/ Quote, Semplici punta sul duo Floccari-Petagna

Le probabili formazioni di Inter Spal sono ora sotto la lente di ingrandimento alla vigilia del fischio d’inizio, atteso quest’oggi alle ore 15,00 tra le mura dello stadio San Siro, naturalmente per la 14^ giornata di Serie A. Non vediamo giustamente l’ora di scoprire quali saranno le mosse di Conte come anche di Semplici, i quali saranno entrambi costretti a scendere in campo con i migliori titolari, visti i tre punti messi in palio in questo turno. Non scordiamo certo che i nerazzurri sono ancora in attesa del sorpasso sulla capolista Juventus, pur dopo il netto trionfo sul Torino di pochi giorni fa e certo non possono permettersi di perdere punti quest’oggi contro la Spal, squadra forte, ma dove alcune assenze di peso si faranno ben sentire. Andiamo allora a controllare da vicino quali saranno le scelte degli allenatori per le probabili formazioni di Inter Spal.

QUOTE E PRONOSTICO

Alla vigilia del fischio d’inizio non possiamo certo non tenere conto anche del pronostico segnato alla vigilia per questo match, che vede naturalmente i nerazzurri favoriti. Anche il portale snai non ha dubbi in tal senso e nell’1×2 vediamo che il il successo dell’Inter oggi è stato dato a 1,25, contro il più elevato 12.00 della Spal: il pari vale 5,75

LE PROBABILI FORMAZIONI INTER SPAL

LE MOSSE DI CONTE

Nella 14^ giornata di Serie A e pur dopo le fatiche della Champions league, Conte per disegnare le probabili formazioni di Inter Spal non rinuncerà al classico 3-5-2, dove in attacco sono già confermatissime le maglie di Lautaro Martinez e Lukaku (anche se certo meriterebbero un poco di riposo). Non vi è poi grande margine di manovra per il tecnico nerazzurro nella mediana a cinque dove ancora mancheranno Barella e Sensi: ecco che allora vedremo oggi al centro il trittico Gagliardini-Vecino-Brozovic, mentre ai lati si faranno avanti dal primo minuto Candreva e Biraghi. Rimangono da valutare le condizioni di D’Ambrosio a cui potrebbe venir concesso spazio magarti nella ripresa. Di certo in difesa riposerà Godin, che verrà quindi soppiantato dal solito Bastoni nel terzetto con Skriniar e De Vrij.

LE SCELTE DI SEMPLICI

Contro una grande del campionato, Semplici non può certo che optare per i suoi titolari fissi per le probabili formazioni di Inter Spal, tenendo conto però degli infortunati, che non saranno pochi nella 14^ giornata di Serie A. Ecco che allora nel 3-5-2 degli estensi vedremo certo dal primo minuto Petagna e Floccari, mentre nella mediana a cinque dovrebbero farsi avanti al centro Murgia, Valdifiori e Kurtic: toccherà allora a Sala e Reca agire come esterni di reparto. Sono poi mosse abbastanza certe per Semplici anche in difesa, dove tra i pali non mancherà Etrit Berisha: Cionek, Vicari e Tomovic dovrebbero essere i titolari del reparto arretrato in questa particolare occasione.

IL TABELLINO

INTER (3-5-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 34 Biraghi, 8 Vecino, 77 Brozovic, 5 Gagliardini, 87 Candreva; 9 Lukaku, 10 L Martinez All. Conte

SPAL (3-5-2): 99 Berisha; 4 Cionek, 23 Vicari, 40 Tomovic; 26 Sala, 11 Murgia, 6 Valdifiori, 19 Kurtic, 13 Reca; 10 Floccari, 37 Petagna All. Semplici.



