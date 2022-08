Probabili formazioni Inter Spezia/ Diretta tv, Mkhitaryan fuori dai giochi (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI INTER SPEZIA: CHI GIOCA A SAN SIRO?

Con le probabili formazioni di Inter Spezia ci avviciniamo gradualmente alla partita valida per la seconda giornata di Serie A 2022-2023: a San Siro le due squadre si affrontano alle ore 20:45 di sabato 20 agosto, e si tratta di un match tra due formazioni che hanno vinto all’esordio. L’Inter ha dovuto sudare sette camicie per espugnare il Via del Mare, e alla fine ha dovuto ringraziare Dumfries che in pieno recupero ha segnato il gol decisivo, potendo comunque festeggiare il ritorno di Romelu Lukaku che dopo pochi minuti ha ritrovato la via della rete con questa maglia.

Ottima anche la partenza dello Spezia: l’esordio di Luca Gotti ha portato in dote una vittoria di misura sull’Empoli, e anche qui ci sono buone notizie “extra” visto che il matchwinner è stato Nzola, attaccante che l’allenatore veneto vuole ritrovare. Vedremo allora quello che succederà sul terreno di gioco del Giuseppe Meazza; per il momento, aspettando che arrivi sabato sera, possiamo fare una rapida analisi su dubbi e certezze dei due allenatori, provando a ipotizzare gli schieramenti in campo nella lettura approfondita delle probabili formazioni di Inter Spezia.

DIRETTA INTER SPEZIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Inter Spezia sarà disponibile anche sui canali della televisione satellitare: l’appuntamento è chiaramente riservato agli abbonati, e come al solito ci sarà l’alternativa della piattaforma DAZN, che anche per questa stagione (almeno al momento) fornisce tutte le partite del campionato di Serie A. Per chi non potesse mettersi davanti a un televisore sarà a disposizione il doppio servizio di diretta streaming video, o meglio: DAZN è visibile appunto in mobilità, mentre per il satellite si potrà attivare senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI INTER SPEZIA

GLI 11 DI INZAGHI

Decisamente pochi i dubbi di Simone Inzaghi per Inter Spezia: Mkhitaryan continua a essere fuori dai giochi, quindi a centrocampo viene riproposto il terzetto dello scorso anno con Brozovic in cabina di regia e due mezzali che saranno Barella e Calhanoglu. Sugli esterni, Dumfries è clamorosamente confermato per la fascia destra mentre sull’altro versante spingerà Gosens, “liberato” dalla partenza di Perisic e a caccia della migliore condizione dopo il grave infortunio che aveva subito lo scorso settembre. Di fatto dunque l’Inter si presenta in campo con la stessa formazione dello scorso anno: l’eccezione è naturalmente rappresentata da Romelu Lukaku, che prende il posto di Dzeko (destinato a fare la riserva di lusso) e riforma la coppia d’oro con Lautaro Martinez, che potrebbe “pagare” il ritorno del belga in termini di gol complessivi. In difesa, Skriniar per il momento è rimasto e sembra destinato a restare in nerazzurro: lo slovacco completa il reparto con De Vrij e Alessandro Bastoni, in porta è iniziata l’undicesima stagione con questa maglia per Handanovic.

LE SCELTE DI GOTTI

Gotti deve fare a meno di Amian e Antiste per Inter Spezia, e ha Kovalenko non al top: la novità rispetto a quanto fatto lo scorso anno da Thiago Motta è il ritorno di Kiwior (ottimo) tra i tre di difesa, dunque il polacco sarà davanti al connazionale Dragowski e guiderà una difesa nella quale ci saranno anche Caldara (all’ennesimo tentativo di rilancio) e Nikolaou, titolare inamovibile nella passata stagione. Le corsie laterali, nel 3-5-2 che è il modulo classico dell’allenatore veneto, sono Gyasi e Reca: a destra chiaramente ci sarà più spinta, anche per la presenza di Agudelo che può giocare anche come trequartista o esterno offensivo, e dunque garantisce certamente inserimenti senza palla in area avversaria. A dettare le trame del gioco sarà Bourabia, non un regista fatto e finito ma comunque capace di adattarsi; poi a completare la mediana ecco Simone Bastoni, giocatore duttile che con questa maglia ha coperto più di un ruolo. Davanti avremo il già citato Nzola, e a fargli compagnia Verde: il talento cresciuto nella Roma è alla stagione della consacrazione, ma ha già mostrato le sue qualità in Serie A.

PROBABILI FORMAZIONI INTER SPEZIA: IL TABELLINO

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, A. Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; R. Lukaku, Lautaro Martinez. Allenatore: Simone Inzaghi

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Caldara, Kiwior, Nikolaou; Gyasi, Agudelo, Bourabia, S. Bastoni, Reca; Nzola, Verde. Allenatore: Luca Gotti











