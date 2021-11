Probabili formazioni Inter Spezia/ Diretta tv: quanto turnover per Inzaghi?

PROBABILI FORMAZIONI INTER SPEZIA: CHI GIOCA DOMANI?

Le probabili formazioni di Inter Spezia cosa ci possono dire sulla partita in programma domani sera a San Siro per la quindicesima giornata di Serie A? Incrocio speciale per i nerazzurri con Thiago Motta, eroe del Triplete 2010 ora alla guida dei liguri. Lo Spezia però arriva dalla sconfitta casalinga contro il Bologna e ha solamente 11 punti in classifica, per cui si annuncia una serata complicata per Motta, anche se un eventuale risultato positivo avrebbe enorme valore, anche dal punto di vista psicologico.

Per l’Inter di Simone Inzaghi tuttavia sarebbe un delitto fermarsi sul più bello: la vittoria di Venezia ha completato una settimana perfetta per i nerazzurri, che adesso hanno il vento in poppa sia in campionato sia in Champions League e naturalmente in questa partita sulla carta più facile vogliono aggiungere altri tre punti alla loro classifica. Tutto questo premesso, scopriamo quali sono le notizie alla vigilia della partita sulle probabili formazioni di Inter Spezia.

INTER SPEZIA IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che Inter Spezia sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming video da DAZN, non essendo una delle tre sfide visibili anche su Sky. Di conseguenza, la diretta tv sarà disponibile solo tramite connessione per le televisioni abilitate e naturalmente con abbonamento DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI INTER SPEZIA

LE MOSSE DI INZAGHI

Le probabili formazioni di Inter Spezia sono caratterizzate dai dubbi relativi al turnover per Simone Inzaghi. In difesa non dovrebbero riposare Handanovic, Skriniar e Bastoni, che potrebbe giocare ancora centrale con D’Ambrosio terzo a sinistra, oppure scalare ma in questo caso ci vorrebbe Ranocchia che è acciaccato. In attacco invece c’è Correa ad insidiare Dzeko e Lautaro Martinez, ma non è escluso che dal primo minuto pesano giocare il Toro e il bosniaco.

Abbiamo lasciato per ultimo il centrocampo perché è la vicenda più interessante: in assenza di Darmian è praticamente certo un posto a destra per Dumfries, gli altri quattro posti però sono tutti in bilico. Potrebbe riposare almeno uno tra Barella e Brozovic (certamente non entrambi in un colpo solo), insidiati da Vecino e Gagliardini, mentre si rinnoverà il ballottaggio tra l’ottimo Calhanoglu e Vidal ed infine Dimarco potrebbe tornare in mediana facendo così riposare Perisic.

LE SCELTE DI THIAGO MOTTA

Sul fronte ligure, ecco invece che le probabili formazioni di Inter Spezia dovrebbero prevedere un modulo 4-3-3 per Thiago Motta. I titolari dovrebbero essere i seguenti: Provedel in porta; in difesa davanti a lui uno tra Amian e Ferrer per affiancare Erlic, Nikolaou e il Bastoni spezzino nella linea a quattro della retroguardia dello Spezia.

Le idee sembrano essere molto chiare nel centrocampo dello Spezia, dove i tre titolari per mister Thiago Motta dovrebbero essere Sala, Kovalenko e Maggiore; i dubbi si annidano semmai nel tridente d’attacco, dove Antiste è in ballottaggio con Strelec e Nzola con Colley, mentre la certezza dovrebbe essere Gyasi a sinistra.

IL TABELLINO

INTER (3-5-2): Handanovic, Skriniar, Bastoni, D’Ambrosio; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Dzeko, L. Martinez. All. Inzaghi.

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Bastoni; Sala, Kovalenko, Maggiore; Antiste, Nzola, Gyasi. All. Thiago Motta.

