Probabili formazioni Inter Spezia/ Diretta tv: sarà limitato turnover per Conte?

Alla vigilia di Inter e Spezia, sfida valida per la 13^ giornata di Serie A e prevista solo domani sera alle ore 18.00 tra le mura di San Siro, è certo arrivato il momento anche di analizzare da vicino le probabili formazioni. Siamo infatti ben curiosi di scoprire le mosse di Antonio Conte, che in vista della partita di San Siro, potrebbe anche dare spazio a un certo turnover, sia pure molto limitato. La squadra nerazzurra, ormai a un passo dal sorpasso sul Milan in classifica, certo non vuole farsi cogliere impreparata contro la neopromossa della Serie A e non scordiamo che ancor il tecnico pugliese conta assenze di peso: pure qualche volto noto potrebbe domani accomodarsi in panchina. E’ assai difficile che opti per le seconde linee Vincenzo Italiano: in casa dello Spezia sono ancora tante le assenze annunciate, che pure legano le mani al tecnico. Andiamo allora ad esaminare da vicino le mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Inter e Spezia.

Come abbiamo accennato prima per le probabili formazioni di Inter Spezia, Conte potrebbe dare vita a un limitato turnover, almeno in quei settori dove sono a disposizioni alternative della panchina. E’ dunque quello che potrebbe accadere in difesa, dove Ranocchia, D’Ambrosio e Kolarov insidiano da vicino i soliti titolari: alla vigilia del match è difficile che Conte dia spazio a tutti e tre, ma pure è impossibile prevedere chi verrà comunque preferito. Già a centrocampo però ecco che le cose si fanno piangere complicate: Sensi è stato recuperato, ma è difficile che il tecnico lo rischi domani dal primo minuto e dunque al centro del reparto potrebbe essere di nuovo spazio per Brozovic, Gagliardini e Barella, già titolari contro il Napoli in settimana. Sull’esterno invece si collocherà Darmian, mentre Perisic pare avvantaggiato per la maglia da titolare su Young. Infine va detto che non ci sarà alcun spazio per turnover in attacco: con Sanchez ancora acciaccato, domani sarà spazio per Lukaku e Lautaro Martinez.

LE SCELTE DI ITALIANO

Come abbiamo detto prima non sarà grande turnover nella metà campo del liguri: un po’ perchè lo chiede il valore dell’avversario, e un po’ per mancanza di alternative dalla panca, vista l’infermeria sempre piena. Fissato il 4-3-3 ecco che Italiano per l’11 spezzino dovrebbe allora affidarsi ancora Ferrer e Bastoni nei corridori della difesa: al centro mancando Chabot (squalificato nel match contro il Bologna), sarà Terzi a fare compagnia a Erlic. A centrocampo però potremmo riabbracciare finalmente Matteo Ricci: Pobega e Maggiore saranno i titolari al fianco del regista, ma pure non escludiamo novità. Sarà invece ancora titolare inamovibile M’Bala N’Zola, specie dopo la doppietta firmata col Bologna pochi giorni fa: al fianco del bomber ecco poi Gyasi e Agudelo.

INTER (3-5-2): Handanovic, D’Ambrosio, Ranocchia, Kolarov; Darmian, Gagliardini, Brozovic, Barella, Perisic; Lukaku, L Martinez All. Conte

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Ferrer, Terzi, Erlic, S. Bastoni; Pobega, Ricci, Maggiore; Agudelo, Nzola, Gyasi All. Italiano



