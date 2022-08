Probabili formazioni Inter Spezia/ Quote, Gosens oppure Dimarco? (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI INTER SPEZIA: CHI SCENDE IN CAMPO

Con le probabili formazioni di Inter Spezia presentiamo la partita di San Siro, che questa sera sarà valida per la seconda giornata di Serie A. Si tratta di un match tra due formazioni che hanno vinto all’esordio e quindi uno scontro al vertice della classifica, anche se naturalmente le prospettive sono nettamente differenti. L’Inter di Simone Inzaghi ha dovuto sudare sette camicie per espugnare Lecce con il gol di Dumfries in pieno recupero, dopo il ritorno di Romelu Lukaku con gol immediato a festeggiare subito il “figliol prodigo” nerazzurro.

Ottima anche la partenza dello Spezia: l’esordio di Luca Gotti ha portato una vittoria di misura sull’Empoli, con gol di Nzola che potrebbe essere un giocatore determinante per la salvezza ligure, magari strappando punti sul campo di una big, come lo Spezia di Thiago Motta fece spesso nella scorsa stagione. Vedremo allora quello che succederà, nel frattempo analizziamo tutte le ultime notizie circa le probabili formazioni di Inter Spezia.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Inter Spezia, che è a senso unico secondo le quote dell’agenzia Snai. Il segno 1 per la vittoria nerazzurra è infatti quotato a 1,18, mentre poi si sale già a quota 7,50 in caso di segno X per il pareggio ed infine un colpaccio ligure varrebbe addirittura 14 volte la posta in palio sul segno 2.

PROBABILI FORMAZIONI INTER SPEZIA

LE MOSSE DI INZAGHI

Decisamente pochi i dubbi di Simone Inzaghi per le probabili formazioni di Inter Spezia: Mkhitaryan è fuori, quindi a centrocampo ecco il classico terzetto dello scorso anno con Brozovic in cabina di regia e le mezzali Barella e Calhanoglu. Sugli esterni, Dumfries è confermato per la fascia destra mentre sull’altro versante spingerà Gosens, ma in realtà l’ex Atalanta è ancora in ballottaggio con Dimarco, che potrebbe avere la meglio. In attacco nessun dubbio è possibile: Lukaku riforma la coppia d’oro con Lautaro Martinez. In difesa, si ripete il discorso: Skriniar sembra destinato a restare in nerazzurro e completa il reparto con De Vrij e Bastoni, mentre in porta Handanovic resta per ora il titolare a discapito di Onana.

LE SCELTE DI GOTTI

Luca Gotti per le probabili formazioni di Inter Spezia ha Kovalenko e Verde non al top, inoltre deve fare a meno di Amian e Antiste: ecco allora il ritorno di Kiwior in difesa, il polacco sarà davanti al connazionale Dragowski e guiderà una difesa con Caldara e Nikolaou. Le corsie laterali, nel 3-5-2 che è il modulo classico dell’allenatore veneto, sono Gyasi e Reca: a destra ci sarà più spinta, anche per la presenza di Agudelo. A dettare le trame del gioco sarà Bourabia, a completare la mediana ecco Simone Bastoni. Davanti avremo Nzola e dovrebbe fargli compagnia Strelec, o magari addirittura Maldini jr, che vivrebbe un vero e proprio derby. Questo perché nei giorni scorsi si è fermato Verde, che sarebbe stato ragionevolmente titolare.

PROBABILI FORMAZIONI INTER SPEZIA: IL TABELLINO

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, A. Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Lukaku, Lautaro Martinez. All. Inzaghi.

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Caldara, Kiwior, Nikolaou; Gyasi, Agudelo, Bourabia, S. Bastoni, Reca; Nzola, Strelec. All. Gotti.











