Probabili formazioni Inter Spezia/ Quote, Motta ripropone Sala dal 1^ minuto

PROBABILI FORMAZIONI INTER SPEZIA: CHI IN CAMPO OGGI?

Sono riflettori puntati sulle mosse dei tecnici per le probabili formazioni di Inter Spezia, sfida della 15^ giornata di Serie A che pure si accenderà solo questa sera alle ore 18.30. A San Siro i nerazzurri tornano ben carichi dal 2-0 inferto al Venezia solo pochi giorni, verdetto che pure ha permesso ad Inzaghi di avvicinarsi alla vetta della graduatoria: per la squadra meneghina è dunque oggi prioritario confermarsi ai danni dello Spezia, per non perdere il vantaggio acquisito.

E sulla carta l’Inter non dovrebbe aver problemi in tal senso, considerato pure il momentaccio dello Spezia di Thiago Motta. Dopo anche le sconfitte patite contro Atalanta e Bologna, la squadra ligure rimane ancorata ai gradini più bassi della classifica di Serie A, a un passo dalla zona rossa: difficile che possa ottenere riscatto oggi, contro i campioni. Vediamo comunque quali saranno le mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Inter Spezia.

QUOTE E PRONOSTICO

Alla vigilia del match di Serie A non esitiamo a dare ai nerazzurri il favore del pronostico: leggendo le quote date dalla Snai per l’1×2 vediamo poi che il successo dell’Inter oggi vale 1.18, mentre la vittoria dello Spezia è stata data a 14.00 e il pareggio pagherà la posta a 7.50.

LE PROBABILI FORMAZIONI INTER SPEZIA

LE MOSSE DI INZAGHI

Dovendo oggi fare i conti nella 15^ giornata di Serie A, con alcune assenze annunciate, ecco che rispetto allo schieramento classico, Inzaghi oggi potrebbe offrici qualche novità nelle probabili formazioni di Inter Spezia. Fissato il consueto 3-5-2, ecco che pure oggi potrebbe essere spazio per D’Ambrosio in difesa la fianco di Skriniar e Alessandro Bastoni: come sempre non mancherà Samir Handanovic tra i pali. Per il centrocampo a 5 del club meneghino rimangono poi indispensabili Barella e Brozovic, che pure saranno affiancati da Hakan Calhanolgu dal primi minuto, sebbene Vidal sia tornato a disposizione del tecnico. Sull’esterno dello schieramento saranno maglie confermare per Dimarco e Dumfries, ma attenzione al jolly Perisic. In attacco maglia sicura per Lautaro Martinez, mentre Correa insidia dal primo minuto Dzeko.

LE SCELTE DI MOTTA

Per le probabili formazioni di Inter Spezia, Thiago Motta non rinuncerà al classico 4-3-3 dove pure a centrocampo dovrebbe esserci spazio fin dal primo minuto per Sala: il reparto certo verrà completato da Kovalenko e Maggiore, benchè pure questi abbiano nelle gambe 90 minuti contro il Bologna. Per l’attacco della squadra bianconera si fa avanti ancora dal primo minto Nzola, con Gyasi e Verde schierati al suo fianco: attenzione a Antiste e Colley, comunque a disposizione dal primo minuto dalla panchina . Per la difesa a 4 di Motta si faranno poi avanti dal primo minuto Erlic e Nikolaou: sull’esterno è pronto Simone Bastoni, a cui farà compagnia uno tra Amian e Ferrer.

IL TABELLINO

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, A. Bastoni, D’Ambrosio; Dumfries, Calhanoglu, Brozovic, Barella, Dimarco; Correa, L Martinez All. Inzaghi

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, S Bastoni; Sala, Kovalenko, Maggiore: Verde, Nzola, Gyasi All. Motta.



