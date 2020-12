Probabili formazioni Inter Spezia/ Quote: sarà turnover per Conte?

PROBABILI FORMAZIONI INTER SPEZIA: CHI GIOCA OGGI?

Le probabili formazioni di Inter Spezia ci consentono di presentare la partita di Serie A attesa alle ore 15.00 di oggi pomeriggio allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro, una sfida che vedrà logicamente favoriti i nerazzurri di Antonio Conte, che arrivano dalla vittoria contro il Napoli e più in generale da ben cinque successi consecutivi. L’Inter dunque è lanciata verso il grande obiettivo stagionale, che logicamente è ormai solo il campionato, ma attenzione allo Spezia di Vincenzo Italiano, squadra che ha dimostrato di poter ben figurare anche nel massimo campionato e che forse meriterebbe più punti di quelli che ha, come successo anche mercoledì nel pareggio interno contro il Bologna. Tutto questo premesso, andiamo allora senza indugio ad analizzare le ultime notizie circa le probabili formazioni di Inter Spezia.

PRONOSTICO E QUOTE

Uno sguardo nel frattempo anche al pronostico su Inter Spezia secondo le quote offerte dall’agenzia Snai. I padroni di casa sono logicamente favoriti: il segno 1 per la vittoria nerazzurra vale 1,24. Si sale poi a quota 6,25 in caso di segno X per il pareggio, mentre un successo esterno da parte dello Spezia varrebbe ben 11,00 volte la posta in palio per chi avesse creduto nel segno 2.

PROBABILI FORMAZIONI INTER SPEZIA

LE SCELTE DI CONTE

Nelle probabili formazioni di Inter Spezia sarà interessante capire se Antonio Conte farà turnover, visto che il periodo è stato davvero intenso per i nerazzurri. In difesa ad esempio potrebbe rifiatare almeno uno tra Skriniar, De Vrij e Bastoni: i sostituti potrebbero essere rispettivamente D’Ambrosio, Ranocchia e Kolarov, molto dipenderà naturalmente dai segnali che Conte coglierà in allenamento. Intoccabile Handanovic come Barella a centrocampo, dove dovremmo vedere anche Gagliardini e magari Sensi, che forse non ancora al top ma sta meglio di altri in un reparto che in questo momento è in sofferenza: possibile una staffetta con Eriksen? Sulle fasce le candidature da titolare potrebbero essere quelle di Darmian a destra e Perisic a sinistra, mentre in attacco considerando che Sanchez non è al meglio potrebbe toccare ancora alla classica coppia formata da Lukaku e Lautaro Martinez.

LE MOSSE DI ITALIANO

Sul fronte ligure, le probabili formazioni di Inter Spezia ci dicono innanzitutto che Vincenzo Italiano non avrà a disposizione lo squalificato Chabot, dunque la coppia difensiva centrale davanti a Provedel dovrebbe essere composta da Terzi ed Erlic, con Sala terzino destro (è favorito su Ferrer) e Bastoni che sfiderà il suo omonimo nerazzurro da titolare come terzino sinistro. Modulo 4-3-3, le idee di mister Italiano dovrebbero essere molto chiare da centrocampo in su per l’affascinante trasferta a San Siro: in mediana ecco il terzetto composto da Estevez, Ricci e Pobega, talento di scuola Milan che sentirà aria di derby; nel tridente offensivo pure si va sul sicuro e dunque davanti lo Spezia dovrebbe schierare a San Siro Gyasi, Nzola e Farias.

IL TABELLINO

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Sensi, Gagliardini, Perisic; Lukaku, Lautaro. Allenatore: Antonio Conte.

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Sala, Terzi, Erlic, Bastoni; Estevez, Ricci, Pobega; Gyasi, Nzola, Farias. Allenatore: Vincenzo Italiano.



