Probabili formazioni Inter Torino/ Diretta tv: Barella trequartista? (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI INTER TORINO: CHI SCENDERÀ IN CAMPO?

Le probabili formazioni di Inter Torino ci introducono a una partita tra le più classiche della nostra Serie A, che andrà in scena a San Siro alle ore 15.00 di domani pomeriggio. Sotto i riflettori ci saranno le scelte di Antonio Conte e Marco Giampaolo perché nessuno dei due può permettersi errori. L’Inter ha la necessità di tornare alla vittoria dopo il pareggio di Bergamo, risultato in sé positivo ma che ha chiuso settimane non esaltanti in campionato e ancora più difficili in Champions League: i nerazzurri dunque devono mettere tre punti in cascina contro un Torino in difficoltà. Questo ci porta ai granata, che con il pareggio contro il Crotone prima della sosta sono rimasti in una zona di classifica molto pericolosa e avrebbero estremo bisogno di un risultato di prestigio. Tutto questo considerato, leggiamo le notizie alla vigilia sulle probabili formazioni di Inter Torino.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE INTER TORINO

Ricordiamo nel frattempo che la diretta tv di Inter Torino sarà garantita su DAZN 1 (canale numero 209 della piattaforma satellitare) per gli abbonati Sky che abbiano attivato la corrispondente opzione, altrimenti la partita di Serie A sarà visibile in diretta streaming video tramite la piattaforma DAZN per i propri abbonati.

PROBABILI FORMAZIONI INTER TORINO

LE MOSSE DI CONTE

Nelle probabili formazioni di Inter Torino emerge purtroppo un buon numero di assenti o almeno acciaccati per Antonio Conte, le cui scelte saranno limitate soprattutto a centrocampo. Si va dunque verso una mediana con l’ex Darmian e Young esterni, mentre la coppia centrale dovrebbe essere formata da Vidal e Gagliardini, con Barella qualche metro più avanti nei panni del trequartista di un 3-4-1-2. Buone notizie invece in attacco, dove Lukaku torna titolare e dovrebbe dunque fare coppia con Lautaro Martinez, con Sanchez prima alternativa. Infine la difesa, dove potremmo vedere davanti ad Handanovic il più classico terzetto formato da Skriniar, De Vrij e Bastoni, a meno che un occhio al turnover porti in campo uno tra Ranocchia e l’altro ex D’Ambrosio.

LE SCELTE DI GIAMPAOLO

Sulla sponda granata, Marco Giampaolo dovrebbe adottare il 4-3-1-2 come modulo di riferimento per le probabili formazioni di Inter Torino. Davanti al portiere Sirigu, i favoriti per formare la linea a quattro della retroguardia del Torino dovrebbero essere da destra a sinistra Vojvoda, Bremer, Lyanco e Rodriguez, anche se qualche ballottaggio è ancora aperto; meno dubbi forse a centrocampo, dove è lecito attendersi Meitè, Rincon e Linetty ad indossare le tre maglie da titolari; qualche metro più avanti invece Lukic dovrebbe agire da trequartista a supporto della coppia d’attacco, nella quale Verdi sembra essere il favorito (anche se la scelta non è ancora definitiva) per affiancare l’indiscutibile centravanti Belotti.

IL TABELLINO

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Vidal, Gagliardini, Young; Barella; Lukaku, Lautaro. All. Conte.

A disposizione: Radu, Ranocchia, D’Ambrosio, Nainggolan, Perisic, Eriksen, Sanchez, Pinamonti.

TORINO (4-3-1-2): Sirigu; Vojvoda, Bremer, Lyanco, Rodriguez; Meitè, Rincon, Linetty; Lukic; Verdi, Belotti. All. Giampaolo.

A disposizione: Rosati, Milinkovic, Nkoulou, Singo, Murru, Ansaldi, Buongiorno, Segre, Gojak, Edera, Bonazzoli, Zaza.



