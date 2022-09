Probabili formazioni Inter Torino/ Diretta tv, c’è possibilità per Asllani (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI INTER TORINO: CHI GIOCA A SAN SIRO?

Le probabili formazioni di Inter Torino ci conducono a parlare della partita che si gioca alle ore 18:00 di sabato 10 settembre, valida per la 6^ giornata di Serie A 2022-2023: sfida molto interessante, anche per il fatto che incredibilmente sono i granata ad arrivarci con la migliore classifica. Siamo solo all’inizio ma intanto il Torino ha un punto in più ed esplora le posizioni europee: quella contro il Lecce, nel Monday Night dello scorso turno, è stata la terza vittoria in cinque partite, dunque un inizio davvero ottimo per Ivan Juric che le sue qualità le aveva già mostrate ampiamente nelle stagioni precedenti.

L’Inter invece paga le due sconfitte esterne: tre gol subiti sia dalla Lazio che dal Milan, perdere il derby fa sempre male e adesso Simone Inzaghi dovrà dimostrare di poter ripartire di slancio, ma ancora una volta dovrà fare i conti con l’assenza di Romelu Lukaku che certamente toglie qualcosa all’attacco. Aspettando allora che arrivi sabato sera, facciamo la nostra solita valutazione su quelle che potrebbero essere le scelte dei due allenatori per l’interessante e non scontata partita di San Siro, prendendoci del tempo per analizzare al meglio le probabili formazioni di Inter Torino.

Non è prevista una diretta tv per Inter Torino: la partita valida per la 6^ giornata di Serie A infatti è un’esclusiva di DAZN, la piattaforma che anche per questa stagione trasmette tutti i match del massimo campionato di calcio. La visione sarà quindi riservata ai suoi abbonati, e sarà in diretta streaming video: i clienti del portale potranno avvalersi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone per installarvi l’applicazione, che però sarà disponibile anche sui canali della televisione satellitare – naturalmente, bisognerà essere comunque abbonati anche in questo caso.

PROBABILI FORMAZIONI INTER TORINO

GLI 11 DI INZAGHI

La lettura delle probabili formazioni di Inter Torino non può fare a meno di rispecchiare la condizione di alcuni giocatori dopo l’esordio in Champions League. Anche per questo motivo Inzaghi potrebbe cambiare qualcosa: in difesa davanti ad Handanovic potrebbe esserci un turno di riposo per Alessandro Bastoni, che sarebbe sostituito da Federico Dimarco pronto dunque a giocare ancora nei tre dietro.

Conferma invece possibile per Skriniar e De Vrij; un grande ex come Darmian potrebbe avere il posto su una delle corsie, se fosse a destra avremmo Gosens sull’altro versante mentre con Darmian sulla fascia mancina la maglia sulla corsia opposta spetterebbe a Dumfries. Attenzione poi all’eventualità che come playmaker basso giochi Asllani, che avrebbe finalmente l’occasione per mettersi in mostra; Barella e Calhanoglu a quel punto agirebbero sulle mezzali perché Inzaghi non farebbe turnover eccessivo. Da valutare anche l’attacco: questa volta insieme a Lautaro Martinez potrebbe esserci Joaquin Correa, ma vedremo perché Dzeko resta ovviamente una candidatura forte.

LE SCELTE DI JURIC

Juric deve sempre fare a meno di Samuele Ricci e Alexey Miranchuk, oltre che del portiere Etrit Berisha: in questo momento dunque la scelta tra i pali è obbligata con Vanja Milinkovic-Savic titolare, davanti al serbo avremo il terzetto con il dubbio tra Djidji e Ricardo Rodriguez, mentre sembrano certi del posto Schuurs e Buongiorno.

Nella zona mediana del campo salgono le quotazioni di Linetty: l’anno scorso sembrava fuori dal progetto, aspettando il rientro di Ricci invece il polacco è favorito per giocare come titolare al fianco di Lukic, che si occuperà della regia come al solito. Per gli esterni sono in tre per due maglie: sia Ola Aina che Vojvoda possono indifferentemente giocare a destra come a sinistra, se invece il titolare fosse Singo il prodotto del settore giovanile giocherebbe sicuramente a destra. Praticamente scontate le soluzioni offensive nel Torino che affronta l’Inter: Vlasic, caldissimo in questo avvio di campionato, affianca Radonjic sulla trequarti e i due faranno da supporto a Sanabria, che si prenderà la maglia da titolare come centravanti.

PROBABILI FORMAZIONI INTER TORINO: IL TABELLINO

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, F. Dimarco; Darmian, Barella, Asllani, Calhanoglu, Gosens; Lautaro Martinez, J. Correa. Allenatore: Simone Inzaghi

TORINO (3-4-2-1): V. Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Ri. Rodriguez; Aina, Lukic, Linetty, Vojvoda; Vlasic, Radonjic; Sanabria. Allenatore: Ivan Juric











