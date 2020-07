Probabili formazioni Inter Torino/ Diretta tv: Conte ritrova Bastoni (Serie A)

Inter Torino si giocherà domani sera alle ore 21.45, quando le due formazioni scenderanno in campo a San Siro per il posticipo della trentaduesima giornata di Serie A. L’Inter è di fatto ormai in Champions League, ma vive un finale di stagione problematico, come ha dimostrato anche il pareggio di Verona, di conseguenza Antonio Conte avrebbe grande bisogno di ritrovare la vittoria per rasserenare l’ambiente. Dall’altra parte abbiamo un Torino che si è rilanciato con la vittoria contro il Brescia, tuttavia Moreno Longo non può ancora dirsi salvo e proverà allora ad approfittare delle difficoltà dell’Inter per tornare dal Meazza con un risultato positivo. Tutto ciò premesso, si capisce perché le probabili formazioni di Inter Torino acquisiscano grande importanza: andiamo allora a scoprire quali sono le notizie su moduli e titolari alla vigilia di questo posticipo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che la diretta tv di Inter Torino sarà un’esclusiva Sky; gli abbonati alla televisione satellitare potranno sintonizzarsi sul canale Sky Sport Serie A, il numero 202. In alternativa ricordiamo anche la possibilità della diretta streaming video, disponibile sempre agli abbonati tramite il sito oppure l’applicazione di Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI INTER TORINO

LE MOSSE DI CONTE

Nelle probabili formazioni di Inter Torino, dobbiamo notare che in questo periodo il bicchiere sembra sempre mezzo vuoto in casa Inter. Rientrano infatti Bastoni e D’Ambrosio dalla squalifica ma a centrocampo continua l’emergenza e preoccupano anche gli acciacchi di Lukaku. In difesa dunque dovremmo vedere il terzetto ormai consueto (quando ci sono tutti) con Bastoni insieme a De Vrij e Skriniar davanti ad Handanovic, mentre da centrocampo in su i dubbi sono tanti. Potrebbe essere la volta buona per rivedere titolare Vecino (in ballottaggio con Gagliardini) al fianco di Brozovic, mentre sulle fasce abbiamo un doppio ballottaggio a destra fra un Candreva però in ottima forma e l’ex D’Ambrosio, a sinistra invece fra Young e Biraghi. In attacco infine c’è il rischio di non vedere Lukaku, dunque potremmo avere Eriksen alle spalle di Lautaro Martinez e Sanchez: a tutti è tre è chiesto qualcosa in più rispetto a quanto hanno fatto vedere di recente.

LE SCELTE DI LONGO

Sul fronte granata, ecco che le probabili formazioni di Inter Torino ci parlano innanzitutto del rientro di Izzo in difesa, dunque davanti a Sirigu dovremmo vedere la retroguardia a tre composta da N’Koulou, Bremer (in ballottaggio con Lyanco) e appunto Izzo. A centrocampo, stante l’assenza di Baselli, si profila un altro ballottaggio fra Lukic e Meité per affiancare Rincon nella coppia della mediana, mentre sulle fasce De Silvestri e Ola Aina si contendono il posto di esterno destro e Ansaldi sembra invece certo della maglia sulla corsia di sinistra. Nel 3-4-2-1 di Moreno Longo siamo infine arrivati all’attacco, dove bisogna tenere presente la squalifica di Zaza: non sembrano dunque esserci dubbi su Berenguer e Verdi come titolari sulla trequarti (con Edera prima alternativa), naturalmente in appoggio a Belotti che nelle ultime settimane è in stato di grazia.

IL TABELLINO

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Bastoni, De Vrij, Skriniar; Candreva, Brozovic, Vecino, Young; Eriksen; Sanchez, Lautaro. All. Conte.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Moses, Barella, Sensi.

TORINO (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, N’Koulou, Bremer; De Silvestri, Rincon, Lukic, Ansaldi; Berenguer, Verdi; Belotti. All. Longo.

Squalificati: Zaza.

Indisponibili: Baselli.



